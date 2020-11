Mensen bezoeken massaal de Sallandse Heuvelrug

Pas in de loop van de middag kwam er weer wat meer ruimte, toen de auto's met fietsendragers plaats maakten voor de gezinsauto's. "Ja, wij mountainbikers weten dat je er vroeg bij moet zijn", zegt een sportieveling, die zijn fiets weer achterop de auto laadt. "Fiets- en wandelpaden zijn hier gelukkig wel goed gescheiden." Een zoekende automobilist rijdt vrijwel onmiddellijk de vrijgekomen parkeerplek op.

Volle parkeerplaats Sallandse heuvelrug (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Dubbel gevoel

Wie rondkijkt op de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum ziet dat druk een understatement is. Het bezorgt een aantal bezoekers wel een dubbel gevoel: "Je kunt verder nergens heen met de kinderen. Ook de zwembaden zitten dicht. Dan is het wel lekker dat je met dit mooie weer de natuur in kunt", vertelt een moeder die net aan komt rijden met haar gezin. "Maar het is wel druk, ja. Gelukkig kunnen we in de buitenlucht wel goed afstand houden."

Vooral het Kabouterpad is populair bij jonge gezinnen (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Geen alternatief

Een echtpaar uit Ootmarsum wandelt normaal gesproken bijna dagelijks in de buurt van Vasse, bij het Springendal. Vandaag viel de keuze op de Sallandse heuvelrug. De drukte verrast hen. "Bij ons op het Springendal staan ook wel eens auto's, maar lang zoveel niet". Veel alternatieven voor een boswandeling of een fietstocht zijn er niet. "Het is een van de laatste mooie dagen en verder kun je eigenlijk nergens heen. Alles zit dicht."

Mooi weer drijft mensen naar buiten (Foto: RTV Oost / Michel Korndörffer)

Een dreigende lockdown

Nog steeds bestaat de kans dat Twente in lockdown gaat. Het stemt de bezoekers niet vrolijk. "Als het moet dan moet het, maar ik zou het heel erg vinden voor de ondernemers", meent een fietsster. Een andere bezoekster denkt dat een lockdown haast onvermijdelijk is: "Bij ons houden ze zich wel aan de regels maar als ik dan beelden van Amsterdam zie, waar bijna niemand zich aan de regels houdt en alles bomvol is..." Een inwoner van Nijverdal ziet het niet zo somber in: "Als ik nu de laatste cijfers zie, dan denk ik dat het wel goed komt. En als iedereen afstand houdt, moet het zeker goed komen".