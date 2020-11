In drugslab Vroomshoop werd beruchte drug crystal meth gemaakt: primeur voor Twente

Een zwaarbewapend arrestatieteam deed vorige week zondagmiddag met veel machtsvertoon een inval in een sportschool aan de Afrikalaan in Vroomshoop. Op hetzelfde moment werd er ook een woonhuis in Beerzerveld doorzocht.

Het drugslab bevond zich overigens in een afgeschermd gedeelte van het pand en had verder geen link met de sportschool.

Gevreesde drug

Het enige wat de politie tot nog toe meldde, was dat er een drugslaboratorium was opgedoekt. Maar er werden verder geen mededelingen gedaan over de soort verdovende middelen dat er werd gemaakt. Het blijkt te gaan om de beruchte drug crystal meth.

Dit is een van de gevaarlijkste en zwaarst verslavende drugs die er in omloop zijn.

Geblinddoekt afgevoerd

Bij de invallen werden in totaal zeven personen aangehouden. Zij werden geblinddoekt en geboeid afgevoerd. Het gaat onder meer om een man en vrouw uit Ommen, twee mannen uit Arnhem en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Onder de arrestanten bevond zich overigens ook de eigenaar van de sportschool, maar hij werd al snel weer op vrije voeten gesteld omdat hij met de zaak niets te maken bleek te hebben.

Mexicanen

Behalve dat één van de verdachten Colombiaanse roots heeft, is opvallend dat zich onder de aangehouden personen twee Mexicanen bevinden. Mexicanen staan bekend als de onbetwiste grootmeesters als het gaat om de productie van crystal meth. Dit is een ingewikkeld procedé, waarvoor Mexicaanse 'laboranten' - op een soort zzp-basis - speciaal voor worden ingevlogen. In de handel rond deze peperdure drug gaan vaak vele miljoenen om, soms zelfs tientallen.

Nieuwe drug

Crystal meth is een voor ons land relatief nieuwe drug. Pas in 2016 werd hier voor het eerst in Nederland een drugslab opgerold, vorig jaar waren het er al negen en dit jaar is er sprake van een record. De teller staat intussen op circa twintig.

De explosieve toename lijkt het gevolg dat Nederland al veel bestaande labs voor synthetische drugs als xtc kent. Die kunnen met wat aanpassingen vrij eenvoudig geschikt worden gemaakt voor de productie van crystal meth.

In het opgerolde drugslab in Vroomshoop werd het beruchte crystal meth gemaakt (Foto: RTV Oost / Tom Meerbeek)

Het crystal meth-lab dat deze zomer in Willemsoord werd opgerold, had de primeur voor Overijssel. Het lab in Vroomshoop is het tweede in deze provincie, het is het eerste dat in Twente wordt ontdekt.

EncroChat

Dat er dit jaar uitzonderlijk veel crystal meth-labs worden opgedoekt, wordt toegeschreven aan het feit dat de politie erin is geslaagd bepaalde chatdiensten te hacken. Via dit soort chatdiensten - waaronder EncroChat - versturen criminelen elkaar versleutelde berichten. Door het systeem te kraken, kon de politie meelezen wat onderwereld met elkaar communiceerde.

Of deze methode ook heeft geleid tot de inval in Vroomshoop is overigens nog onduidelijk. De verdachten zitten in zogenoemde bewaring, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. De zes raadslieden die bij deze zaak betrokken zijn, mogen niet reageren richting de pers.

Mexicaanse drugskartels

Intussen probeert de Nederlandse politie crystal meth koste wat kost een halt toe te roepen. Behalve dat de drug extreem verslavend is, gaat er enorm veel geld in om. Daardoor zijn de belangen groot met het gevaar dat het geweld in de drugswereld verder escaleert.

Ook is er het risico dat - als crystal meth gemeengoed wordt in Nederland - op termijn de gevreesde en nietsontziende Mexicaanse drugskartels zullen proberen hier voet aan de grond te krijgen.

Offensief

In het offensief tegen crystal meth werken zo'n honderd politiemensen van de Landelijke Eenheid samen met de regionale recherche. Zodra gedurende een drugsonderzoek blijkt dat er crystal meth in het spel is, krijgt dit absolute voorrang boven andere onderzoeken.