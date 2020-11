Joël Drommel maakt debuut in selectie Oranje na afmelding Justin Bijlow

Bijlow was op zijn beurt weer de vervanger van Jasper Cillessen, die ook al geblesseerd moest afhaken. Drommel werd nooit eerder opgeroepen voor het Nederlands elftal, wel speelde hij voor nationale jeugdelftallen. De andere doelmannen in de selectie zijn Tim Krul en Marco Bizot.

Niet bevatten

"Ik kan het nog niet helemaal bevatten", zegt de doelman op de website van zijn club. "Ik zag Bijlow uitvallen en dan gaat het wel in je achterhoofd zitten, maar je probeert er dan alleen niet te veel aan te denken. Uiteindelijk werd ik gebeld, echt bizar. Hier verlang je naar, dit is een jongensdroom die uitkomt. Het is fantastisch dat dit nu werkelijkheid wordt."

Extra mooi

"Ik heb al veel meegemaakt in mijn loopbaan en in het begin veel kritiek gehad, dan is deze bekroning extra mooi. Ik ben er altijd in blijven geloven en ben hard blijven werken. Ik wil ook FC Twente hiervoor bedanken, de spelers, maar ook de supporters. Zoals zij gisteren weer met fakkels ons onthaalden, dat is fijne steun om te hebben", sluit hij af.

Programma

Nederland speelt woensdag een oefenduel tegen Spanje en daarna staan de wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina (15 november, Amsterdam) en Polen (18 november, Chorzow) op het programma.