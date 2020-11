SPECIAL | Uniek! 40 kunstwerken van cultheld Bob Ross geëxposeerd in Oost-Nederland

We nemen je dus mee door de expositiehal van Museum MORE in Gorssel, net over de provinciegrens met Gelderland. Helaas niet fysiek, want musea moeten vanwege de aangescherpte maatregelen de deuren nog even gesloten houden voor publiek. Toch kreeg RTV Oost het voor elkaar om er alvast een kijkje te nemen.

MORE maakte een postkaart van het werk van Bob Ross (Foto: MUSEUM MORE)

In een grote expositiehal staan veertig échte werken van Bob Ross. Zonder lijst en eenvoudig op een schildersezel, want zo kennen we zijn schilderijen. Zijn eerste 'tv-schilderij', maar ook de allerlaatste van Ross' hand zijn er te vinden.

Dit zijn de veertig werken van Bob Ross

Eerste tv-werk

Snelschilder Ross hield er een eigen werkwijze op na. Voor de opnames maakte hij een voorbeeldwerk. Deze nam hij mee naar de opnames om het als referentie te gebruiken, zodat hij het kunstwerk voor de camera ook daadwerkelijk binnen 26 minuten kon maken.

Camper leeggeroofd

Het is bijna niet voor te stellen, maar een seizoen van dertien afleveringen werd in vier dagen tijd opgenomen. Mede dankzij Ross' referentiewerken die hij in zijn camper naar de studio bracht. In het tweede seizoen liep dat iets anders, toen zijn camper werd leeggeroofd.

Ernstig ziek

De kunstzinnige cultheld bleef schilderen totdat hij écht niet meer kon. Hij leed aan kanker, maar bleef stug door schilderen. Tot hij 25 jaar geleden op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte overleed. Zijn allerlaatste werk is ook in het museum te bewonderen.

Special over Bob Ross

TV Oost zendt vanavond een special over Bob Ross uit. Inga Tjapkes neemt je samen met Ellen van Slagmaat van Museum More mee langs de expositie. Wil je de special helemaal zien en kun je niet wachten? Kijk 'm dan hieronder!