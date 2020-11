Studenten moeten zorgen voor 'meer leefbaarheid' in Zwolse flats

"Hier wonen we sinds twee maanden", studentes Winnie Cheung en Jessica Brugman laten hun woning zien. Op tien hoog, in de Louis Armstrongflat in Holtenbroek. Hoewel met 'ups en downs' vinden ze langzaam hun plek. "De bewoners moesten aan ons wennen, maar nu gaat dat al aardig goed."

Kosteloos

De studenten zitten in het tweede jaar van de opleiding Social Work op Windesheim. Woningcoörporatie SWZ vroeg hen de flat een tijdje te bewonen. In ruil voor kosteloos wonen, maar ook een plek om hun stage te doen.

"We willen in de eerste plaats dat de mensen verbinding zoeken met elkaar", legt Brugman uit. "Dat is er nu nauwelijks. Als er samenhang komt in de flat, komt er ook meer sociale controle."

De flats hebben al jarenlang te kampen met verloedering. "We zien dat bewoners regelmatig afval naar beneden gooien bijvoorbeeld", legt Pieter de Vries van SWZ uit. "Dan ontstaat er dus vervuiling. Als zij zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun woningen hopen we dat die situaties verdwijnen."

Buurtkamer

Zo staat er onder meer een buurtkamer op de planning: een activiteitenruimte waar de bewoners elkaar kunnen opzoeken. "Denk bijvoorbeeld aan koken of knutselen", vertelt Winnie. "Waar ze met elkaar een praatje kunnen maken en elkaar dus leren kennen."

Er doen nu nog drie studenten aan het project mee, die binnenkort gezelschap krijgen van een vierde.

Hoewel zij er al enkele maanden wonen, moeten de bewoners nog een beetje wennen. "We zitten nu in een onderzoeksfase, waarbij we iedereen eerst inlichten. Sommigen vinden dat interessant, anderen vinden dat spannend. Maar daarvoor moeten we geduld hebben", besluit Brugman.