Man uit Hengelo aangehouden voor moordpoging op advocaat Philippe Schol

De politie heeft een man van 47 uit Hengelo aangehouden voor betrokkenheid bij de moordpoging op advocaat Philippe Schol, vorig jaar. De Hengeloër is vanmorgen in zijn woning aangehouden.

Op 6 november vorig jaar werd de advocaat in Gronau beschoten. De politie onderzoekt sindsdien de zaak. De schietpartij is te linken aan een ander schietincident bij een sportschool in Losser, enkele weken voor de moordpoging op Schol.

Vorige week werden de zaken nog behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. Toen kwamen er meerdere tips binnen.

Zoeking

In een woning in Hengelo deed de politie vorige week onderzoek. Toen werden er volgens de politie diverse goederen in beslag genomen. Het is onbekend of dit om de woning van de aangehouden verdachte gaat.

De politie meldt dat het onderzoek verder gaat en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.