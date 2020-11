Intern 'onderzoek' naar hoogoplopend conflict rondom geparkeerde Boeings op Twente Airport

Aanleiding voor het conflict waren zes Boeings 747's van Lufthansa, die afgelopen zomer met veel tumult naar 'Twente' werden gehaald. Lufthansa wilde onlangs drie vliegtuigen weer laten vertrekken vanaf Twente Airport, maar dat hield de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen.

Geen toestemming om op te stijgen

De Boeings mochten weliswaar landen op Twente Airport, maar voor weer opstijgen is nimmer goedkeuring gegeven, zo stelde de inspectie. Het Twentse vliegveld kreeg een dwangsom opgelegd en belandde in een hoogoplopend conflict met de inspectie. Een kort geding kon op het laatste moment worden afgewend.

De inspectie stelt dat Twente Airport van meet af aan wist dat de Boeings niet meer mochten opstijgen, maar het vliegveld bestrijdt dat.

Wat er precies gebeurd en voorafgegaan is aan het conflict, wordt nu intern onderzocht. De Technology Base, waar Twente Airport onder valt, spreekt zelf van 'een feitenrelaas met tijdslijn'.

De Boeings 747's waarover zoveel te doen is geweest (Foto: News United / Rick Bouwhuis)

Verzoek van provincie en gemeente

Het 'relaas' wordt verricht op verzoek van het algemeen bestuur van de Technology Base, dat bestaat uit wethouders van de gemeente Enschede en gedeputeerden van de provincie Overijssel. Beide overheidsinstanties zijn grootaandeelhouder van Twente Airport.

Op basis van de uitkomsten van het eigen onderzoek, wordt bekeken of en welke consequenties er nodig zijn. Daarbij valt volgens het bestuur onder meer te denken aan de aansturing en de managementlaag van de luchthaven. Ook wordt gekeken of de uitkomsten consequenties hebben voor de voorgenomen investeringen op Twente Airport.

Slager keurt zijn eigen vlees?

Het feitenrelaas moet op woensdag 18 november klaar zijn. Jeroen Diepemaat, voorzitter van Technology Base, wil tot die tijd niet veel kwijt over de kwestie.

Of het interne onderzoek niet een gevalletje 'slager keurt zijn eigen vlees is', zegt Diepemaat: "Wij stellen een feitenrelaas op met wat er allemaal gebeurd is. De afweging of er iets goed of niet goed is gegaan en de conclusies die daar eventueel aan verbonden zijn, dat is aan de politiek."

Politiek wil opheldering

Duidelijk is wel dat het laatste woord nog niet gesproken is over de impasse tussen het Twentse vliegveld en de inspectie. Zo roert de politiek zich intussen ook in de 'vliegtuigsoap'. D66 in Enschede wil weten hoeveel vliegtuigen de laatste jaren zijn geland op Twente Airport waarvan bekend was dat het eigenlijk helemaal niet mocht.

De partij haalt als voorbeeld de landing van een A340 aan in april 2017. Volgens de partij is dat toestel destijds geland zonder dat er een veiligheidscertificaat voorhanden was dat daar toestemming voor verleende.

'Roept vragen op'

Ook Statenleden in de provincie willen opheldering over de gang van zaken, zo hebben Forum voor Democratie en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

"Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze materie de nodige vragen bij u oproept", schrijft het provinciebestuur in een brief over de aankondiging van het feitenrelaas.