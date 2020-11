Oldenzaalse met restaurant in Zwitserland vreest wintersportseizoen niet: "Verwachten vooral veel Zwitsers"

Met de verscherpte coronamaatregelen in Zwitserland en een negatief reisadvies van het Nederlandse kabinet voor de kerstvakantie, rijst de vraag hoe het aankomend wintersportseizoen eruit gaat zien. De Oldenzaalse Tanja Siemerink is eigenaar van restaurant Alphitta in Zermatt. "Ik heb dit jaar in plaats van drie ton aardappelen twee ton besteld."

Voor Siemerink zijn de huidige aanscherpingen relatief klein ten opzichte van wat zij en haar landgenoten al gewend waren. "Zwitserland is sinds de corona-uitbraak al behoudender geweest dan Nederland. Daarnaast moesten we de laatste tijd sowieso al schakelen tussen alle internationale en Zwitserse maatregelen."

Voor de Oldenzaalse pakte de zomer relatief goed uit, ze noemt het naar omstandigheden zelfs een 'topzomer'. "We zagen dat veel Zwitsers, net als Nederlanders in Nederland, hun eigen land wilden ontdekken. Dus we hebben nog best veel klanten mogen ontvangen. Dat waren dan vooral Zwitsers, af en toe een enkele Duitser."

Twee ton aardappelen

Het verschil met de winter die komen gaat is uiteraard het weer. "In de zomer konden we ons terras openstellen en uitbreiden. We hebben voor de winter wel extra vloerruimte aangevraagd, maar het is afwachten hoe het gaat lopen."

"Kijkend naar de zomer heb ik mijn personeel voor 70 procent ingeboekt. En in plaats van de gewoonlijke drie ton aardappelen heb ik nu twee ton aardappelen besteld."

Siemerink weet dat ze de winter maar beter niet kan vergelijken met afgelopen winters. "Normaal gesproken is het wintersportseizoen het hoogtepunt van het jaar, daar gaan we nu niet vanuit."

Last-minuteboekingen

Zermatt is een geliefd wintersportgebied voor Nederlanders, hetzelfde geldt voor het restaurant van Siemerink. Bij mensen uit de regio staat het restaurant goed aangeschreven. "Die vaste klanten komen elk jaar terug, maar die hebben nu hun boekingen toch voor een groot deel geannuleerd."

Toch lijken veel mensen wel in de auto of het vliegtuig te willen stappen op het moment dat het weer kan. "Ik merk een afwachtende houding bij veel mensen. Ik ga er dus vanuit dat het allemaal last-minuteboekingen worden, mits het allemaal weer mag na december."