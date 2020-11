Milieucommissie adviseert Zwartewaterland andere plek voor uitbreiding bedrijventerrein Zevenhont

Er is kritiek van de Commissie voor de milieueffectrapportage op het plan van de gemeente Zwartewaterland om bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden uit te breiden. De deskundigen willen dat de gemeente onderzoekt of het niet beter is om op een andere plek uit te breiden.

Dat staat in een rapport van de onafhankelijke commissie. De gemeente wil het bedrijventerrein met 32 hectare uitbreiden. Om dat mogelijk te maken, moet de gemeente een milieueffectrapport opstellen, een document waarin staat wat de gevolgen van de uitbreiding zijn voor de natuur.

Voor dit rapport heeft de gemeente advies gevraagd van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Die commissie komt nu met kritiek op het plan van Zwartewaterland. Het bedrijventerrein ligt namelijk in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Daar bevindt zich kwetsbare natuur.

Nationaal Landschap IJsseldelta

De commissie vindt dat de gemeente niet genoeg heeft gekeken naar alternatieve locaties voor de uitbreiding. 'Het valt de Commissie op dat de keuze voor uitbreiding van bedrijventerrein Zevenhont summier is onderbouwd en dat de ruimtelijke en milieugevolgen van deze uitbreiding niet expliciet zijn afgewogen tegen die van uitbreiding op andere locaties.'

De gemeente laat tegen RTV Oost weten het advies van de Commissie mee te nemen in de uitwerking.

Volgens de deskundigen bestaat er daarom een kans dat een andere locatie geschikter is, vanuit milieuoogpunt gezien. 'Beschouw niet alleen alternatieven binnen de grenzen van de gemeente, maar ook op regioniveau, en vergelijk de ruimtelijke en milieugevolgen van die alternatieven kwalitatief,' staat in het advies.

Een gemeentewoordvoerder zegt dat er in het verleden is gekeken naar een uitbreidingsmogelijkheid aan een andere kant van het bedrijventerrein, maar dat de optie die nu op tafel ligt als beste naar voren is gekomen.

Tapijtindustrie

De uitbreiding van de bedrijventerrein is nodig om een groei van de al bestaande tapijtindustrie mogelijk te maken. Maar de commissie is kritisch op de plannen. 'De uitbreiding van het bedrijventerrein botst met de openheid van het omliggende gebied. Die openheid is een kernwaarde van het Nationaal Landschap IJsseldelta in het algemeen en van de polder Mastenbroek in het bijzonder', besluit de commissie.

Vanwege de tapijtindustrie heeft de gemeente niet gekeken naar de optie om uit te breiden buiten de gemeentegrenzen. De gemeente wil met de uitbreiding de samenwerking tussen de bedrijven bevorderen en dat zou niet kunnen met een uitbreiding op een locatie op afstand van het al bestaande Zevenhont.