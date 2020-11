'Dikke vinger' van Joël Drommel naar critici na oproep voor Oranje: "Zo mag je het wel zeggen, ja"

Vanochtend reageerde de doelman van FC Twente in Goeiemorgen Overijssel op Radio Oost met trots op zijn uitverkiezing: "Het is echt een eer. Ik kreeg gisteravond een belletje van keeperstrainer Patrick Lodewijks van Oranje: "Drommel kreeg in het verleden vaak kritiek, maar lijkt de laatste twee seizoen met de week beter te worden. Op de vraag of de uitverkiezing een dikke vinger naar de critici is, reageert hij dan ook instemmend: "Zo mag je het wel zeggen, ja."

Grote jongens

Hij kijkt uit naar de komende anderhalve week: "Je gaat nu echt met de grote jongens aan de slag. Je wilt je daar weer bewijzen. Ik heb altijd hard gewerkt en ben in mezelf blijven geloven. Dan is het mooi dat het zo uitpakt. Dit is nu een mooie eerste stap, maar je moet doorgaan. Je moet heel gretig blijven, hard blijven werken en jezelf laten zien."

Jongensdroom

"Ik had Justin Bijlow eerst al gefeliciteerd na zijn oproep, maar toen viel hij ook uit en dan hoop je ergens in je achterhoofd dat je wordt geselecteerd en dat gebeurt. Dat is echt een jongensdroom." Een dag later moest Bijlow Drommel dus weer feliciteren: "We wisselen het nu even om zei hij en succes daar. We zijn heel sportief en respectvol naar elkaar."