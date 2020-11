Bibliotheek Almelo hoeft door uitgesmeerde bezuinigingen waarschijnlijk toch niet dicht

Bibliotheek in Almelo hoeft waarschijnlijk toch niet te sluiten door uitgesmeerde bezuinigingen (Foto: Bibliotheek in Almelo hoeft waarschijnlijk toch niet te sluiten door uitgesmeerde bezuinigingen)

De toekomst van de bibliotheek in Almelo staat op het spel, vanwege een gemeentelijke bezuiniging van twee ton op de voorziening. Directeur Gert-Jan Sweep kon eind september al kort en krachtig omschrijven wat dat betekent: "Dan is het gedaan met de bibliotheek".

'Zorgwekkend'

Sweep stelde dat over een bedrag minder dan twee ton wel te praten valt. "Voor volgend jaar zouden we 80.000 euro kunnen missen, voor 2022 is 180.000 mogelijk. Maar veel meer kan echt niet. Er is de afgelopen jaren al tonnen op de bibliotheek bezuinigd."

Het bestuur van de bieb dreigde met een kort geding tegen de gemeente en werd daarin ondersteund door Kamerlid Lodewijk Asscher van de PvdA. Die vond het zorgwekkend dat een bibliotheek in een stad als Almelo dreigt te verdwijnen, omdat het 'een basisvoorziening (is) die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en het tegengaan van laaggeletterdheid'.

Druk van ketel

De reden dat de bibliotheekbestuur het kort geding nu heeft ingetrokken, is de steun van de gemeenteraad. De coalitiepartijen kondigden aan dat ze met steun van andere fracties een amendement in willen dienen bij de komende begrotingsbehandeling. Met dat amendement worden de ingrijpende bezuinigingen over meerdere jaren uitgesmeerd.

Daarmee kan de openstelling van de bibliotheek gegarandeerd blijven. " De druk is nu in zoverre van de ketel dat een uitspraak van de bestuursrechter niet langer nodig is", vindt de Stichting nu.