Wegenbelasting in Overijssel in 2021 niet omhoog, tarief bevroren

Het tarief voor de wegenbelasting in Overijssel gaat in 2021 niet omhoog. Auto- en motorbezitters gaan voor de zogenoemde opcenten, dat is het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting, volgend jaar hetzelfde betalen als dit jaar.

Dat staat in het Statenvoorstel dat woensdag besproken wordt in de provincie. Overijssel houdt zich daarmee aan het coalitieakkoord, waarin is afgesproken de wegenbelasting in de provincie de komende jaren niet te verhogen.

Voor inwoners van Overijssel betekent dat concreet dat zij volgend jaar niet meer geld kwijt zijn aan de provinciale opcenten, dat is een deel van het totaalbedrag dat bezitters van motorvoertuigen moeten betalen aan wegenbelasting.

Belangrijkste inkomstenbron

Een groot deel van die motorrijtuigenbelasting gaat naar het Rijk, maar voor provincies is de belasting ook een belangrijke heffing. Overijssel verwacht er volgend jaar namelijk 112,3 miljoen euro mee binnen te halen. De wegenbelasting is voor de provincie daarmee verreweg de belangrijkste inkomstenbron.

De provincie verwacht wel dat de inkomsten uit de wegenbelasting de komende jaren zullen dalen. Daarbij wijst zij onder meer op het stimuleringsbeleid voor elektrische auto's, die vrijgesteld zijn van wegenbelasting.

Verschillen per provincie

Hoeveel je betaalt aan wegenbelasting, verschilt overigens sterk per provincie. Auto- en motorbezitters betalen in Drenthe de meeste wegenbelasting, gevolgd door Zuid-Holland en Groningen. Overijssel zit in de middenmoot. Autobezitters in Noord-Holland zijn het goedkoopst uit.

De provincie is overigens niet verplicht om het geld ook daadwerkelijk uit te geven aan infrastructuur.