Coronabesmettingen in Twente met veertig procent afgenomen: "Maar nog steeds veel te hoog"

Het aantal coronabesmettingen in Twente is in een week tijd met 38 procent afgenomen. De afgelopen zeven dagen testten 2020 mensen positief op covid-19, tegenover 3278 een week eerder. "Maar wat wij heel nadrukkelijk willen zeggen, is dat we nog ver boven het landelijk gemiddelde zitten", aldus de GGD.

"Goed nieuws", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid van GDD Twente, over de nieuwe coronacijfers. "Maar we zitten als Twente nog steeds in de top vier van Nederland waar de besmettingsgraad het hoogst is. We moeten echt nog veel verder terug in het aantal besmettingen."

Druk op ziekenhuizen

Hoewel het aantal coronabesmettingen sterk is gedaald, is de druk volgens de GGD nog onverminderd hoog. "De IC's in Twente liggen vol, Twentse ziekenhuizen zijn nog steeds bezig om patiënten uit te plaatsen. De druk in de zorg is nog enorm steeds enorm hoog", aldus Dinsbach.

De GGD zei begin oktober dat het de grip op het coronavirus kwijt is. "We zijn de zicht op het virus nu terug aan het krijgen", zegt Dinsbach, die aangeeft dat er weer meer bron- en contactonderzoek uitgevoerd kan worden door de GGD. "We zien in Twente op dit moment meerdere clusters. Acht clusters die werkgerelateerd zijn, maar ook zeven clusters in verzorg- en verpleeghuizen."

Regionale lockdown

Een regionale lockdown lijkt voor Twente nu van de baan. "Maar hij zit nog in de gereedschapskist", waarschuwt Sander Schelberg, vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Twente. Hij gaf eerder al aan geen voorstander te zijn van regionale maatregelen. "Want daar is Nederland te klein voor."

De Veiligheidsregio Twente zegt te willen waken voor te veel vreugde. "We vragen nog steeds heel veel van onze zorgmedewerkers", zegt Schelberg. "Er is geen reden tot vreugde in de zin van: we zijn er af. We zitten er nog steeds binnenin, we staan nog steeds aan de top van de berg."

Vuurwerkverbod

Het kabinet kijkt dit jaar naar een landelijk vuurwerkverbod. "Er wordt in Twente extra ingezet op handhaving, mocht dat verbod er komen", zegt Schelberg daarover. "We gaan als boa's gezamenlijk optreden. Het is nu niet verstandig om vuurwerk te hebben of om af te steken."