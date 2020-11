Buurtbewoners Hengelo kijken niet op van aanhouding in Schol-zaak

Afgelopen vrijdag was er al een doorzoeking in zijn huis. Toen werd de verdachte nog niet aangehouden, wel werden er toen al verschillende spullen door de politie meegenomen.

'Haantje'

De buurtbewoners hebben weinig goede woorden over voor de verdachte. "Het was een man die weinig contact had met buurtgenoten", vertelt verslaggever Nout Peper, die buurtbewoners sprak. "Ze beschreven hem als een haantje, iemand die niet makkelijk benaderbaar leek."

Vanmorgen om half zeven trapte de politie de deur in van het huis van de verdachte. De verdachte werd snel meegenomen en vlak daarna was het ook weer rustig in de buurt. "Een uurtje nadat de deur was ingetrapt, stonden de agenten er keurig weer een nieuwe deur in te zetten", zeiden buurtbewoners.

Losser

Volgens de politie is er een verband tussen de schietpartij op Schol en die bij een sportschool in Losser, een paar weken daarvoor. Schol deed als curator onderzoek naar het faillissement van de sportschool.

De aangehouden verdachte is volgens de politie de man die op de sportschool in Losser heeft geschoten.

Zilvergrijze VW Golf

Een van de belangrijkste aanknopingspunten in het onderzoek was een zilvergrijze Volkswagen Golf. Dat was de vluchtauto van de daders. De auto werd niet gevonden door de politie. "Ik sprak hier buurtbewoners die zeiden dat de auto hier gewoon voor de deur stond na de aanslag", zegt Peper.