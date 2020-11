Actie voor Europees verbod omstreden pedohandboek

In dit handboek krijgen pedoseksuelen adviezen hoe ze nieuwe slachtoffers kunnen maken, maar ook staan er tips in hoe ze uit handen van politie kunnen blijven; onder meer hoe ze DNA-sporen kunnen wissen. Aanvankelijk was het boek alleen te vinden op het zogenoemde darkweb - een afgeschermd deel van het internet dat veel door criminelen wordt gebruikt - maar dook later ook op op het reguliere internet.

Celstraf

Zoals afgelopen zomer gemeld kwam minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) voor Nederland met een wetsvoorstel rond het pedohandboek. Wie het boek verspreidt, aanschaft of in het bezit heeft, hangt een celstraf van vier jaar boven het hoofd.

Het omstreden pedohandboek (Foto: RTV Oost)

De wet is in de maak na een uitvoerige lobby door de stichting Strijd Tegen Misbruik van oud-Glanerbrugger Marcel Jeninga en de Hengelose letselschadespecialist Yme Drost. Jeninga is intussen ook een lobby begonnen om eenzelfde verbod af te dwingen voor Duitsland, waar hij sinds een aantal jaren woont.

Europees verbod

Maar de Nederlandse Europarlementariër Jeroen Lenaers heeft de Europese Commissie nu gevraagd om een Europees verbod. "Dit is fantastisch nieuws", aldus Marcel Jeninga. "Want in Duitsland blijkt het juridisch nogal wat voeten in aarde te hebben om zo'n verbod af te dwingen. Als er echter een Europees verbod komt, is dit probleem in een klap opgelost. En dan is dit bizarre boek in alle 27 lidstaten verboden."

Marcel Jeninga begon destijds de stichting Strijd Tegen Misbruik, nadat zijn dochtertje slachtoffer werd in de spraakmakende ontuchtaffaire rond buurman Geert B. Deze B. werd niet alleen veroordeeld wegens ontucht, maar ook voor de lustmoord op Semiha Metin uit Deventer begin jaren negentig.