Go Ahead Eagles waarschijnlijk zonder Frank Ross tegen Telstar

GA Eagles moet het morgen in de competitie tegen Telstar vermoedelijk ook stellen zonder Frank Ross. De Schot heeft last bovenbeen en heeft de hele week niet getraind. Trainer Kees van Wonderen kan eveneens niet beschikken over de andere aanvallende middenvelders Kevin Kippersluis en Erkan Eyibil.

Laatstgenoemde is afwezig in verband met interlandverplichtingen bij Turkije Onder 21. Van Kippersluis kampt met een blessure. Martijn Berden zit eveneens nog in de Deventer ziekenboeg. Verder kan GA Eagles beschikken over de vertrouwde namen.

De Oosttribune

Het duel tussen Telstar en Go Ahead Eagles begint morgen om 21.00 uur en is te volgen vanaf De Oosttribune. Paul Schabbink is de gastheer en verslaggever is Daniel Godinho Veiga.