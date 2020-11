Zwols afvalsysteem op de schop: wie te veel aanbiedt, gaat extra betalen

Door Pepijn van den Brink

'Zwols belonen', heet het. Maar Zwollenaren moeten hun afvalproductie wel drastisch gaan verminderen, willen ze vanaf 2022 aan het eind van het jaar geld terug krijgen. Zwollenaren gooien nu nog gemiddeld 177 kilo per jaar bij het restafval. Dat is veel meer dan de beoogde 100 kilo.

Zwolle probeert al jaren de afvalberg te verkleinen, maar de vorige vermindering van 75 kilo per inwoner duurde zo'n tien jaar. In een proef met het beloningssysteem nam de hoeveelheid restafval in korte tijd met een vijfde af. Hoe hoog de beloning of naheffing precies wordt, is overigens nog niet bekend.

Kritsche noten

Maandagavond spraken meerdere partijen hun zorgen uit en kraakten zij kritische noten. Want hoe voorkom je dat mensen die iets vaker een kleine zak afval weggooien meer betalen dan iemand die veel meer kilo's weggooit in minder maar grotere zakken? Minima worden van het nieuwe systeem in ieder geval niet de dupe, zegde Dogger de gemeenteraad toe. "Dit systeem gaat ervan uit dat minima er niet op achteruit gaan."

"Het gaat niet om het aantal kilo's, maar om hoe vaak je gebruik maakt van de ondergrondse container", zo stelde Brammert Geerling (SP). D66 had graag gezien dat het gemeentebestuur onderzoek had gedaan naar alternatieve afvalsystemen, waarbij de vaste lasten omlaag gaan.

In de gemeenteraad heerst ook de vrees dat het systeem leidt tot meer illegale afvaldumpingen, Daarop zegde verantwoordelijk wethouder William Dogger (Swollwacht) toe de gevolgen te laten monitoren, en de handhaving te intensiveren als dat nodig blijkt.

2,3 miljoen

Het beloningssysteem wordt ingevoerd om te voorkomen dat de afvalkosten voor inwoners verder zullen stijgen. Door een hogere verbrandingsheffing van het Rijk, zou dat Zwolle bij ongewijzigd beleid jaarlijks 2,3 miljoen euro kosten. En die rekening zou uiteindelijk bij de inwoners terechtkomen, spiegelde Dogger de raad nog maar eens voor. Om te voorkomen dat de rekening de eerste jaren alsnog omhoog gaat, legt het gemeentebestuur in eerste instantie geld bij.

Einde aan onbeperkt grofvuil

Een grote verandering - die al op 1 maart moet ingaan - is de hoeveelheid grofvuil die Zwollenaren mogen brengen naar de stort. Nu is dat nog 250 kilo per dag, dat wordt 500 kilo per jaar.

Grofvuil kosteloos thuis op laten halen, kan straks ook nog maar eens per jaar. Dogger zegde de raad toe voor bepaalde doelgroepen (zoals ouderen) te kijken naar de regeling.

Nu wordt grofvuil nog onbeperkt opgehaald.. Datzelfde geldt voor de grote tuinzakken voor snoeiafval, die worden straks nog maar twee keer per jaar kosteloos opgehaald. Daarna ga je ervoor betalen.

De gemeenteraad van Zwolle neemt naar verwachting volgende week maandag een besluit over het afvalplan.