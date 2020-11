Uitbreiding camping De Holterberberg in Holten nog geen gelopen race

Het antwoord zal over ongeveer zes weken komen. Duidelijk is wel dat de Raad zelf ook vraagtekens heeft bij het uitbreidingsplan. Er komt een uitbreiding met drie hectare in het open essenlandschap aan de rand van de Holterberg.

De woordvoerster van de camping meldde dat het een uitbreiding wordt voor een specifieke doelgroep van sportieve recreanten, zoals hardlopers en fietsers. Daarvoor komen ook faciliteiten als een huiskamer en een fietsenberging apart van het gedeelte dat meer een familiecamping is.

Provinciale regels

Volgens de advocaat van de omwonenden is er geen verschil met campings die een apart trekkersveldje hebben. En dus is de uitbreiding helemaal niet uniek. Daarom is het de vraag waarom juist op deze plek moet worden uitgebreid. Provinciale regels eisen dat eerst wordt gekeken naar bestaande plekken binnen de gemeente die sportieve recreanten een kampeerplaats kunnen bieden.

Daarnaast gelden er provinciale regels die het essenlandschap beschermen. “Je mag niet eens grond verplaatsen van de provincie in dit gebied”, aldus de advocaat. Maar een woordvoerder van de gemeente zei dat de provincie heeft ingestemd met de uitbreiding van de camping. “De provincie heeft hier achterover zitten leunen”, reageerde de advocaat.

Regels opzij gelegd

De Raad van State kan ook los van de provincie oordelen dat met de uitbreiding provinciale regels zijn overtreden. Zo viste de Raad naar de redenen waarom de gemeente die regels opzij heeft gelegd. De zogeheten provinciale verordening laat in principe geen aantasting van de es toe.

Bebouwing is uitsluitend toegestaan als die een kwaliteitsverbetering brengt. Verder moet er een goede sociaaleconomische reden zijn om de es te mogen bebouwen. Volgens de gemeente is die er. “De gemeente wil het toerisme in dit gebied promoten.”

Geluidsbeleid

Het blijft de vraag of dit voor de Raad van State voldoende is. Bovendien heeft de gemeente zijn eigen geluidsbeleid gepasseerd, omdat dit achterhaald zou zijn. Volgens een van de staatsraden geldt dit beleid desondanks nog steeds.

Dit is van belang, omdat een van de bezwaarmakers op vrij korte afstand woont van een nieuw zwembad op de camping. Het ‘achterhaalde beleid’ zou dit zwembad daar niet toelaten.