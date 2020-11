Slachtoffer van narcist vertelt haar heftige verhaal

Vol trots laat ze haar boek zien. Maar als ze gaat voorlezen, begint ze te huilen. "Het liefste zou ik verdwijnen in de mist. En nooit meer terug komen. Maar ik kon mijn kinderen niet achter laten. Zij betekenen alles voor mij." Haar kinderen zijn door de gebeurtenissen in contact gekomen met jeugdzorg en zelfs tijdelijk uit huis geplaatst. "Gelukkig zijn ze nu volwassen en zien ze in dat we allemaal slachtoffer zijn geworden van zijn narcistische gedrag."

Manipulatie

"Een narcist is vaak heel onzeker en heeft weinig zelfvertrouwen. Om dat te compenseren manipuleert hij elke situatie. Hij moet en zal de volledige controle hebben. Hij wil altijd alle aandacht opeisen en in het middelpunt staan. De wereld draait om hem en om niemand anders. Empathie kent een narcist niet."

Woedeaanvallen

"Hij kon ook opeens boos worden. Vanuit het niets. En als hij uitgeraasd was, deed hij opeens weer blij, alsof er niks was gebeurd." Lies heeft haar ex meerdere malen gewezen op zijn rare gedrag. "Want het kan niet zo zijn dat je eerst woedend bent en dat je direct daarna vrolijk bent. Maar hij vond dat ik gek was. Want ik had er problemen mee en hij niet. Dus ik moest naar de psycholoog. Niet hij."

Zelfinzicht

"Ik geloof echt niet dat een narcist zelfinzicht kan hebben. Alles wat er gebeurt, is altijd de schuld van een ander, nooit van hemzelf. En ze verdraaien alles zo goed, dat je nog gaat twijfelen ook. Dat is de reden waarom je blijft, je raakt jezelf echt kwijt en bent compleet verward."

Twee gezichten

"In het begin vertelt hij je dat je fantastisch bent. En is hij heel charmant, lief en aardig. Maar hij vertelt dat als jij kleine dingen verandert, het allemaal nog beter wordt. Totdat je jezelf helemaal kwijt bent." Dit is typisch een kenmerk van een narcist. "De buitenwereld zal de narcist alleen kennen als die leuke man of vrouw. Maar als gezinslid weet je nooit wat je thuis aantreft en loop je constant op eieren om de sfeer maar goed te houden."

Boek

"Ik zoek al jaren lotgenoten om verhalen mee te delen. Helaas schamen slachtoffers zich vaak. Daarom heb ik dit boek geschreven, met de hoop dat meer mensen hun verhalen gaan delen."