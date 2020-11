Vuurwerkhandelaren schrikken van mogelijk verbod: “Zit met 120 containers vol vuurwerk”

Het kabinet wil voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod, meldde NOS gisteren. Dit om de druk op de zorg- en hulpverleners zoveel mogelijk te verlichten.

Illegaal vuurwerk

Volgens Van den Broeke klopt er weinig van die redenatie. "Er vallen bij de jaarwisseling relatief weinig gewonden door vuurwerk, die bovendien niet op de intensive care of de corona-afdeling terechtkomen." Hij vreest dat mensen nu illegaal vuurwerk over de grens kopen. "Waardoor het alleen nog maar gevaarlijker wordt."

Boze leveranciers

Het kabinet werkt aan een steunpakket, met daarin mogelijk tientallen miljoenen voor gedupeerde handelaren. Het stelt Van den Broeke niet gerust. "Geen idee wanneer ik dat geld krijg en om hoeveel het gaat. Ik krijg straks boze leveranciers achter me aan."

"Bovendien moeten we voor meer dan honderd procent gecompenseerd worden", vervolgt hij. "Want van de winst die we ieder jaar boeken, kopen we een nieuwe lading in."

Routekaart

"Het kabinet komt met een routekaart, waarbij ze elke keer twee weken vooruitkijken", zegt Van den Broeke. "Dan vind ik het onvoorstelbaar dat ze dus al wel een besluit kunnen nemen voor 31 december. Vooral nu je ziet dat het aantal besmettingen afneemt."

Vuurwerkverkoper Frits Pen uit Enschede houdt nog een slag om de arm als het gaat om het verbod. "Er wordt in de media van alles geroepen. Ik wacht nog tot vrijdag, als de minister duidelijkheid geeft." Al zit het ook Pen niet lekker; hij heeft eveneens al honderden dozen in zijn opslagplaats staan. Dozen die misschien volgend jaar pas geopend kunnen worden.

Carbid

Wordt er in het geval van een verbod dan helemaal niet geknald in Overijssel? Dat is nog de vraag. Zo is het niet duidelijk of carbidschieten nou wel of niet als vuurwerk wordt gezien. De gemeente Kampen ziet carbidschieten bijvoorbeeld niet als vuurwerk. Hoe andere gemeenten daar tegenaan kijken, is niet duidelijk.