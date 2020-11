Wat vind jij: Het is een goede zaak dat ouders bij een vierde kind 1000 euro krijgen

Het gezin is een belangrijke pijler in het nieuwe verkiezingsprogramma. Zo vraagt de SGP aandacht voor "het klassieke gezin van vader, moeder en kinderen". Volgens de orthodox-christelijke partij ligt dat onder vuur en moet er een passage in de grondwet worden opgenomen om er waardering voor uit te drukken, meldt de NOS.

Verder wil de SGP dat gezinnen met één kostwinner minder belasting gaan betalen en pleit ze voor een 'babybonus'. Daarbij wil de partij grote gezinnen een steuntje in de rug geven door 1000 euro bij de geboorte van het vierde kind uit te keren. Vier jaar geleden had de partij hetzelfde idee, maar dan voor een eerstgeborene.

