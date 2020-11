GroenLinks-Kamerlid Renkema uit Steenwijk vertrekt na verkiezingen uit Tweede Kamer

De Steenwijker heeft besloten om zich niet voor een nieuwe termijn in de Kamer verkiesbaar te stellen. Renkema zit nu grofweg twee en een half jaar in de Tweede Kamer.

Wim-Jan Renkema (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

"De afgelopen twee en een half jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet op thema’s die mij raken. De huidige politiek wordt geplaagd door profileringsdrang en de waan van de dag. Ik geloof meer in dialoog dan in debat en ben liever bezig met inhoud dan met imago. Het is jammer dat daarvoor tegenwoordig weinig ruimte is", schrijft het Kamerlid op social media.



Plek 33 en 37 voor Overijsselaars

Renkema maakt zijn besluit bekend op de avond waarop GroenLinks haar kandidatenlijst voor de verkiezingen op 17 maart 2021 bekendmaakte. Jesse Klaver voert de lijst aan, gevolgd door Corinne Ellemeet, Tom van der Lee en Laura Bromet.

Colin Kok, nummer 37 op de lijst (Foto: GroenLinks Overijssel)

Op plek 33 en 37 van de kandidatenlijst staan Romano Boshove en Colin Kok. Boshove is naar eigen zeggen de jongste GL-kandidaat voor de komende verkiezingen. Hij is nu actief als fractievoorzitter voor de partij in de gemeenteraad van Hardenberg. Kok is voorzitter van de Overijsselse afdeling van GroenLinks.