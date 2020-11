Geen WK exoskeletten voor Haaksbergse Britt Sticker en team TU Delft

Britt Sticker uit Haaksbergen maakt deel uit van het studententeam van de TU Delft dat werkt aan Project MARCH. De studenten bouwden een exoskelet waardoor mensen met een dwarslaesie weer kunnen opstaan en lopen. Het team zou met het exoskelet dit jaar voor het eerst meedoen aan de Cybathlon.

Virtueel

Oorspronkelijk zou het internationale evenement begin mei en later in september plaatsvinden in Zwitserland. Uiteindelijk werd vanwege corona besloten de Cybathlon niet fysiek maar virtueel te houden en wel op 14 november. Maar ook dat gaat nu voor het team van de TU Delft niet door.

Klap

Het lukt de studenten niet om te trainen en de wedstrijd te organiseren met de huidige coronamaatregelen. "Eerder lieten de maatregelen het trainen nog toe, maar na de aanscherping op 3 november was dit niet meer mogelijk. Na anderhalf jaar keihard toewerken naar de Cybathlon, hebben we toch de knoop moeten doorhakken om onze deelname in te trekken. Deze beslissing kwam als een klap bij het gehele team, maar iedereen besefte ook dat dit de gepaste keuze is in deze tijd."