75 ontslagen na reorganisatie machinefabriek Rollepaal in Dedemsvaart

Rollepaal is sinds eind vorig jaar volledig onderdeel van het beursgenoteerde Hydratec, tot die tijd was nog 25 procent van de aandelen in handen van de Overijsselse participatiemaatschappij Wadinko.

'Handelsoorlogen' en corona

Volgens het jaarverslag van Hydratec had Rollepaal over 2019 een omzet van 30,6 miljoen euro, fors minder dan in 2018, toen het nog 33,6 miljoen was. De oorzaak beschrijft topman Aangenendt in het jaarverslag: "Onder invloed van de wereldwijde handelsspanningen en de kwakkelende auto-industrie was 2019 voor Hydratec Industries een uitdagend jaar en de omzetgroei is lager uitgevallen dan verwacht."

'Sociaal plan' personeel

Kortom: het ging al niet heel goed en de wereldwijde coronacrisis heeft dat nog verergerd, stelt bestuurder Kitty van der Hoven van FNV Metaal. Volgens haar is er een sociaal plan afgesproken voor de 75 man en zullen vanaf 1 december de eerste mensen gaan afvloeien. Bij Rollepaal werd de telefoon niet opgenomen en bij Hydratec wilde men geen commentaar geven.

Voortgekomen uit Wavin

Rollepaal in Dedemsvaart is in 1962 door Wavin opgericht als fabriek van productielijnen voor kunststof pijpen, zoals rioleringen van pvc. In 2001 werd het verzelfstandigd en werden er vestigingen in Amerika en India opgezet. Later kwam het in handen van de Overijsselse investeringsmaatschappij Wadinko. Die heeft haar 75 procent belang eind vorig jaar verkocht aan huidig eigenaar Hydratec.

Ten Cate meerderheidsaandeelhouder

Overigens is het merendeel van de aandelen Hydratec in handen van een aantal leden van de familie Ten Cate, onder wie Egbert ten Cate, nazaat van de textielfabrikant Ten Cate. Overigens kan de familie Ten Cate tevreden zijn; de laatste week is de waarde van het aandeel met zo'n 15 procent gestegen. Neemt niet weg dat de koers nog steeds fors lager is dan vlak voor de coronacrisis die vanaf half februari al effect had op de koers. Het bedrijf werd in een maand bijna de helft minder waard.