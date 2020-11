Forse verhoging zorgpremie Menzis; gevolgen corona voor langere termijn nog onbekend

Menzis, een van de grootste zorgverzekeraars in Overijssel, verhoogt de maandelijkse premie volgend jaar met zeven euro. Daarmee is het een van de meest forse stijgingen van de afgelopen drie jaar. Aanleiding vormen met name de hogere zorgkosten. De huidige coronacrisis is vooralsnog slechts van geringe invloed op de premieverhoging, maar de gevolgen voor de langere termijn zijn nog onbekend.

De maandpremie voor een basisverzekering van Menzis komt volgend jaar uit op 130 euro. Overigens is de stijging geen record, want vier jaar geleden ging de premie al eens met twaalf euro omhoog.

Oorzaken

De hoogte van de maandelijkse premie is gebaseerd op de kosten die de zorgverzekeraar voor het komende kalenderjaar verwacht te gaan maken. Door te putten uit de eigen reserves heeft Menzis de afgelopen jaren de premieverhogingen naar eigen zeggen in de hand weten te houden. "Maar voor dit jaar is een wat grotere stijging niet te voorkomen", zegt Dirk Jan Sloots, financieel bestuurder van Menzis.

Reden is volgens de financiële topman de algehele toename van de zorgkosten. Die toename zet steeds verder door en dat leidt onvermijdelijk tot hogere premies. "We worden met z'n allen steeds ouder en dat heeft zorg nodig. Tegelijk nemen ook de dure specifieke, kostbare medische behandelingen toe, worden medicijnen duurder en stijgen de lonen in de zorgsector. Dat zie je terug in de zorgpremie."

Eerste coronagolf

Opvallend is dat COVID-19 vooralsnog niet leidt tot een significante verhoging van de zorgpremie. Tegenover die extra kosten staan namelijk kosten die momenteel niet hoeven te worden gemaakt. Daarbij gaat het onder meer om uitgestelde medische behandelingen als liesbreuken en knieoperaties. Maar ook hoeft er minder reguliere zorg te worden geleverd. Zo konden patiënten met name tijdens de eerste coronagolf niet terecht bij onder anderen fysiotherapeut, tandarts en mondhygiëniste.

Volgens Sloots zijn deze twee posten op dit moment nog met elkaar in balans.

Geen winstoogmerk

De gevolgen voor de langere termijn van COVID-19 laten zich echter moeilijk voorspellen. De zorgverzekeraar heeft ervoor gekozen die onzekerheid slechts deels te verwerken in de premie voor volgend jaar. Vooral ook omdat Menzis een coöperatie is en dus geen winstoogmerk heeft. "Als er extra kosten worden gemaakt vanwege de uitbraak dan zijn onze reserves ervoor om die op te vangen."

Vandaar dat er voor komend jaar 112 miljoen euro uit de financiële reserves wordt gehaald; circa de helft van het totaal. Op die manier lukt het volgens Sloots om - ondanks de stijgende zorgkosten - de premiestijging in de hand te houden. "Maar die reserves zijn natuurlijk eindig. We moeten voldoende in kas houden om toekomstige kosten en risico's, waaronder bijvoorbeeld COVID-19, op te vangen."

Want door de coronacrisis is het een van de meest onzekere tijdperken in de historie van Menzis. "We zitten nu midden in de tweede golf, maar wat als we een derde of misschien zelfs wel vierde golf krijgen? We weten het gewoon niet", aldus Sloots.

Noodsteun

Het coronaspook veroorzaakt landelijk gezien een kostenpost van naar schatting drie tot vier miljard euro, zo is becijferd. Daarbij is afgesproken dat deze kosten zoveel mogelijk over de verschillende zorgverzekeraars worden verdeeld. Circa een miljard hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk uitgetrokken als financiële noodsteun voor onder meer fysiotherapeuten en tandartsen, die met name tijdens de eerste golf soms wekenlang hun praktijken moesten sluiten waardoor inkomsten wegvielen.

De zorgverzekeraars hebben daarvoor premiegeld ingezet en als dat nodig is zullen ze hiervoor ook putten uit reserves. "Dat is nodig om de toegankelijkheid van goede zorg voor iedereen ook voor de toekomst te waarborgen. De inzet van premiegeld daarvoor vind ik geoorloofd. Want we hebben een solidair stelsel, waarin we samen de zorg voor elkaar in stand houden."

Gezonde leefstijl

Volgens Sloots toont de huidige coronapandemie nog maar weer eens het belang van een gezonde leefstijl aan. Zo lopen mensen met overgewicht bij een coronabesmetting een groter risico op een grillig verloop van de ziekte. Vandaar dat Menzis de komende jaren volop blijft inzetten op preventie en een gezonde leefstijl van de verzekerden.

"Je ziet in de praktijk vaak dat bepaalde medische klachten gerelateerd kunnen zijn aan leefstijl. Met Menzis voeren we daarom meerdere campagnes, waaronder anti-rookprojecten."

Een bepaalde leefstijl kan het gevolg zijn van de financiële situatie in een huishouden. "Als Menzis werken we in veertien Twentse gemeenten samen met meerdere partijen op het gebied van schuldhulpverlening. Wat die diverse leefstijlcampagnes betreft, is COVID-19 voor ons het bewijs dat we op de goede weg zijn. Reden voor ons om hiermee door te gaan."

Gemiddelde premieverhoging

Het kabinet had tijdens Prinsjesdag al voorspeld dat de zorgverzekeraars met een premieverhoging van naar schatting vijf euro zouden komen. Menzis voert ten opzichte van andere zorgverzekeraars een gemiddelde stijging door.

De verwachting is dan ook niet dat verzekerden massaal zullen overstappen. Menzis bevindt zich niet in de markt van prijsvechters en kan van oudsher terugvallen op een 'trouwe achterban'.

Menzis behoort in Overijssel tot de grotere verzekeraars. In Twente is ze met een marktaandeel van bijna vijftig procent verreweg de grootste. Ruim 310.000 van de in totaal 631.000 verzekeringsplichtigen hebben een polis bij Menzis.