Dag van de Mantelzorg: "Iedereen kan iets doen om mantelzorg te verlichten"

Ingrid Keestra uit Goor weet uit ervaring, hoe zwaar mantelzorg kan zijn. Ze deed daarom op haar Facebookpagina een oproep: "Ik wil een mantelzorger, die zorgt voor iemand met dementie die nog thuiswoont, aanbieden dat ik zijn of haar dierbare kom ophalen en meeneem voor een wandeling. Plezier voor die persoon en even rust voor de mantelzorger!"

Je dierbare meegeven aan een onbekende...?

Ingrid kreeg veel reacties van mensen die het geweldig vonden wat ze ging doen. Mantelzorgers reageerden wat minder. "Misschien durven mensen toch niet zo snel hun dierbare mee te geven aan een onbekende, of zijn ze gewoon te druk om op social media te zitten".

Ingrid Keestra neemt Marianne Slot mee uit wandelen (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

De dochter van Marianne en Henk Slot reageerde wel. Haar moeder is dementerend. Henk Slot zorgt 24 uur per dag voor haar en dat valt hem zwaar. Vooral de sociale contacten mist hij. "Je ziet met dit soort ziektes steeds minder mensen over de vloer komen. Ik vind het van Ingrid heel moedig, ze kent ons immers niet".

Kees is 24/7 mantelzorger voor Marianne (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Ingrid Keestra vindt haar actie helemaal niet bijzonder. "Iedereen kan dit doen. Het is maar een kleine moeite. en voor een ander kan het veel betekenen".

Het is vandaag de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag is er extra aandacht voor mantelzorgers, die onbetaald zorgen voor een dierbare. In Nederland zijn er ongeveer 4 miljoen mantelzorgers die korte of langere tijd voor iemand zorgen. Daarbij zijn jongeren onder de 16 jaar niet eens meegerekend.

De twee dames kletsen gezellig tijdens hun wandeling. "Niet te ver", zegt Marianne nog aan het begin, maar toch leggen ze uiteindelijk zeker vijf kilometer af. Henk weet wel wat hij gaat doen in dit extra uurtje vrije tijd: "Ik ga even wat kennissen bezoeken waar ik al een hele tijd niet geweest ben. Even wat schade inhalen. Mensen om me heen vind ik altijd heel prettig."

Ingrid: "Voor mij is het een kleine moeite en hij heeft het gevoel dat hij niet alleen staat. Dat er iemand is die met hem meedenkt. Iedereen kan dit doen, iedereen kan helpen."

