Single zijn tijdens corona: veel wandelen en friet eten in de blubber

Natasja Bijl is sinds het voorjaar single: "De restaurants en cafés zijn dicht. En toen ik daar aan het einde van de zomer wel een date had, zat je anderhalve meter uit elkaar. Je wil toch echt iemand van dichtbij in de ogen kijken."

Friet eten in de blubber

Nu spreekt ze vooral buiten af om te gaan wandelen met de hond. "Dat heeft ook wel wat, wanneer je naast elkaar loopt praat dat wat makkelijker. Maar het is wel raar om iemand te bellen en te zeggen dat hij zijn wandelschoenen mee moet nemen, omdat het zo modderig is in het bos. En ik eindigde een keer met een puntzak friet etend bij een kraam in de stromende regen."

Natasja Bijl is schrijfster en maakt podcasts. Eén daarvan maakte ze samen met liefdesexpert Carla Ketelaar uit Deventer, die niet aan relatiebemiddeling doet, maar single-vrouwen bewust probeert te maken waarom ze alleen zijn. Volgens Ketelaar leggen vrouwen vaak teveel buiten zichzelf. "Het gaat vaak om bewuste vrouwen met een goede carrière die heel kritisch zijn. Soms te kritisch, waardoor ze veel dominanter overkomen dan ze zelf willen."

Wel doorgaan met daten is het advies

Door corona gaat er volgens Ketelaar een vergrootglas op het single-leven: "Alleen is nu wel erg alleen en het is lastig afspreken met anderen. Maar ik vind niet dat je nu niet moet daten en over een paar maanden onder een steen moet uitkruipen."

Liefdesexpert Carla Ketelaar heeft nog wel een paar tips over daten in coronatijd.