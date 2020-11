Ook Overijsselse scholen werken met homoseksualiteit-verklaring, minister Slob nuanceert uitspraken

Onderwijsminister Arie Slob uit Zwolle kreeg veel kritiek op sociale media en in de Tweede Kamer na een debat gisteren over burgerrechten. Daarin zei hij dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit.

Kamerleden stelden kritische vragen, maar scholen hebben het recht om om die verklaring te vragen, was het antwoord van minister Slob. Dat komt voort uit de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst. Tegelijkertijd zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen te zorgen voor een veilig klimaat.

Nuance

Vandaag nuanceert Slob zijn uitspraken van een dag eerder. "Verklaringen die van ouders vragen om homoseksuele identiteit af te wijzen, gaan te ver", aldus de minister tegenover NOS. Slob zegt dat je wel moet kijken wat er precies in de verklaringen van religieuze scholen staat. "En als ze in strijd zijn met een veilig klimaat op school, dan moeten die op een goede manier worden aangepast."

De SP, D66, PvdA, GroenLinks en de VVD willen dat het kabinet snel een einde maakt aan de bewuste verklaringen. Nu de VVD de motie steunt is er een Kamermeerderheid (87 zetels) voor het voorstel.

COC

De uitspraken van minister Slob vielen slecht bij onder meer belangenorganisatie COC. "Je kunt lhbti-jongeren niet afwijzen of hun ouders een verklaring daartoe laten tekenen", zegt voorzitter Astrid Oosenbrug tegenover NOS.

"Als je jongeren ermee schaadt, heeft het niet zoveel meer met de vrijheid van meningsuiting te maken."

ChristenUnie

“De vrijheid van onderwijs en godsdienst is een groot goed”, zegt Jan Westert, Statenlid namens ChristenUnie Overijssel. “Die zouden we in stand moeten houden. Tegelijkertijd moeten we een veilige omgeving bieden aan leerlingen.”

Westert sluit zich aan bij de woorden van minister Slob. “Er zou goed naar de verschillende verklaringen gekeken moeten worden, ik denk dat driekwart daarvan prima zou kunnen blijven bestaan.”

Gemeenteraad Kampen

In Kampen gaat de lokale PvdA vanavond vragen stellen over afkeuringsverklaringen voor homoseksualiteit in de gemeente Kampen. De partij kan zich niet vinden in de uitspraken van minister Slob.

Fractievoorzitter Manfred Haveman: "Iemands geaardheid is onderdeel van zijn of haar identiteit. Een veilige leeromgeving kan niet bestaan als je als leerling niet kan zijn wie je bent."

De partij wil weten of dit soort verklaringen ook op scholen in de gemeente Kampen wordt gevraagd. Als dit het geval is, roept de PvdA het college op om met deze scholen in gesprek te gaan over burgerschap en inclusie.

Haveman: "Kampen is op papier een inclusieve stad. Het zou goed zijn als het college daad bij woord voegt en zich inzet voor lhbti-acceptatie op scholen."

Scholen

Onder meer scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen zou werken met dergelijke formulieren. "Wij hebben besloten om niet inhoudelijk op dit onderwerp te reageren", is de reactie van een woordvoerster. "We verwijzen naar VGS (Vereniging Voor Gereformeerd Schoolonderwijs, red.)." VGS was vandaag evenmin bereikbaar voor een inhoudelijke reactie, maar kondigt aan dat het later vandaag met een verklaring komt.