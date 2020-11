Carnavalsseizoen officieel van start maar veel te vieren is er nog niet: "Het zijn lastige tijden"

Carnavalsland in Borne bestaat vandaag precies vijftien jaar. Maar heel uitgebreid staat eigenaar Joa Korf daar niet bij stil. "Ik werd er vanochtend aan herinnerd door appjes van collega's", zegt hij.

Veel te vieren valt er op dit moment niet. Elk jaar start rond 11 november de carnavalsgekte en lopen mensen de winkel in om nog snel een nieuwe outfit te scoren voor de start van het seizoen. Behalve in 2020. "Nu is het hier heel erg stil."

En eigenlijk geldt dat voor alle feestjes van de afgelopen tijd. Halloween, Oktoberfest, niets werd gevierd. "We hebben heel veel geluk gehad dat begin dit jaar de carnaval nog wel doorging", aldus Korf. Want die buffer had hij de rest van het jaar ontzettend nodig. "We hebben 35 mensen in dienst. Toen we wisten dat het zo ging lopen, hebben we heel zuinig gedaan. Weinig ingekocht."

'Moet niet veel langer duren'

Het loopt niet storm op deze elfde van de elfde, maar er zijn wél klanten. Het assortiment met feestartikelen is namelijk flink uitgebreid. Want ook voor ballonnen, vlaggetjes en versiering zijn mensen bij de winkel in Borne aan het juiste adres. "Men wil toch thuis iets van een feestje maken. Daar hebben we een klein beetje op ingespeeld."

Want carnaval vieren zoals vanouds, dat zit er komend jaar niet in. "Normaal staan de feestgangers hier in groten getale al wekenlang van tevoren hun aankopen te doen. Wij denken dat dat komend seizoen beperkt zal zijn tot de kinderen." Korf verwacht dit seizoen zo'n vijf procent van de gemiddelde carnavalsomzet te halen die voorgaande jaren gedraaid werd.

Heel veel langer moet het volgens hem dus niet gaan duren. Toch kijkt hij alvast vooruit naar betere tijden. "Als Oktoberfest volgend jaar weer normaal door kan gaan, dan gaan wij het redden."