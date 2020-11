Hoe protestantse ondernemers ervoor zorgden dat Dedemsvaart een katholieke kerk kreeg

De ondernemers wilden dat er een kanaal werd gegraven in het veengebied maar de benodigde arbeiders bleven weg. In Duitsland waren wel genoeg jonge sterke mannen te porren voor het graafwerk.

"Het goddeloze Nederland"

Er was echter een probleem: de arbeiders waren katholiek en mochten van het bisdom niet naar het 'goddeloze Nederland' afreizen. De Baron beloofde toen een katholieke kerk te bouwen. De eerste kerk kwam in Oud-Avereerst.

Ben Viskaal en Martin Huizendveld praten vol enthousiasme over 'hun' kerk. Beide zitten in het bestuur van de locatieraad en vervullen meerdere functies in de parochie. Het bestuur hadden voor mei een groots feest in de planning maar corona gooide roet in het eten.

"God zegene de vaart"

Ook de meeste andere activiteiten van de parochie liggen stil. "Geen kerstmarkt dit jaar, geen gezamenlijke maaltijden, geen koffiedrinken met ouderen." Martin Huizendveld hoopt dat er volgend jaar betere tijden aanbreken.

Wel komt er nog dit jaar een jubileumboek: "God zegene de vaart". En met kerst worden er waarschijnlijk meerdere vieringen per dag gehouden, om toch zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen, iets van kerst te beleven.

St Vituskerk Dedemsvaart (Foto: Diana Niewold)

De katholieke families die naar Dedemsvaart kamen, drukten hun stempel op het dorp. Velen van hen kwamen uit het Duitse Emsland en de Grafschaft Bentheim, maar ook de bedelaarskolonie Ommerschans bracht katholieke families naar de parochie.

De import vermengde zich met een aantal families van Sallandse oorsprong. Ook nu herinneren nog veel Duitse namen aan die tijd, zoals de bekende naam Moerheim.

16.000 archiefstukken

Ben Viskaal is voorzitter van de locatieraad van de St. Vitus in Dedemsvaart. Hij stelde het boek samen en deed daarvoor veel archiefwerk. In de archieven in Den Haag, Utrecht en Zwolle zijn meer dan 16.000 documenten gefotografeerd en bestudeerd. Hij ontdekte veel onbekend gebleven verhalen.

De kerk beschikt over een Maarschalkerweerdorgel (Foto: RTV Oost/Ina Brouwer)

De oorspronkelijke kerk in Oud-Avereest was al gauw te klein. In 1875 werd een nieuw kerkgebouw opgetrokken in neogotische stijl aan de Langewijk. Het bezit een Maarschalkerweerdorgel, dat onlangs is gerestaureerd.

De geloofsgemeenschap is inmiddels gefuseerd met tien andere geloofsgemeenschappen tot de Emmanuelparochie. De uitgestrekte parochie omvat de kernen Dalfsen, De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Lierderholthuis, Ommen, Slagharen en Vilsteren. "Ik hoop dat ik er geen een vergeten ben". lacht Marin Huizendveld.

Het interieur van de kerk (Foto: Diana Niewold)

De locatieraad hoopt dat het jubileumfeest volgend najaar doorgang kan vinden. Het jubileumboek is online te bestellen.

Zondag 15 november een interview in Hoogtij met Ben Viskaal en Martin Huizendveld.