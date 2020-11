RAZZIA; theaterspektakel in Vollenhove

Het verhaal

In het theaterspektakel Razzia wordt het spoor gevolgd van koerierster Meike van Dalen en politieagent- en verzetsman Harmen Visser. Beiden maken deel uit van verzetsgroep ‘Ome Willem’. Er wordt stilgestaan bij het goed en kwaad dat Vollenhove in de oorlog verdeelde. Het verhaal: Meikes vader wordt opgepakt en afgevoerd naar Duitsland. Hij keert niet terug. Het voedt de immense haat van Meike ten opzichte van Rauter dat leidt tot de aanslag op hem bij de Woeste Hoeve en het doodschieten van honderden vaderlanders. Tijdens de bevrijding van Vollenhove, komt het verhaal tot een dramatische ontknoping.

Voorstelling vol dans, muziek, theater en cinema

Razzia is geen letterlijke weergave van geschiedkundige feiten, maar een door Jan Blei geschreven gedramatiseerd verhaal. De voorstelling maakt gebruik van verschillende disciplines, zoals theater, muziek en dans, cinema en graphic design. Alle rollen worden ingevuld door lokaal- en regionaal talent. De muzikale vormgeving is in handen van Wim Rebergen en Barbara Lok. De voorstelling maakt gebruik van filmbeelden van Klaas Eissens en beeldende kunst door Anca Blok. Schrijfster Marjan Berk is de vertelster en de regie is in handen van Mitchell ten Hove. Razzia werd van 2 tot en met 5 september gespeeld in park Old Ruitenborgh in Vollenhove en is een productie van De Meenthe Externe Producties.

‘Razzia’ zie je dinsdag 17 november om 20.30 uur op TV Oost. De uitzending wordt herhaald op zaterdag 21 november om 21:00 uur en op zondag 22 november om 15:00 uur.