Primeur voor Twente: triatlon en mogelijk internationaal hockey tijdens Special Olympics 2022

De regio Twente houdt in 2022 de Special Olympics Nationale Spelen, het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. In juni werd bekend dat de regio de organisatie in handen kreeg, vandaag werd de officiële handtekening gezet.

Het evenement met zo'n drieduizend sporters met een beperking vindt van 10 tot en met 12 juni 2022 plaats. Afgelopen voorjaar zou in Den Haag de editie van 2020 plaats hebben gevonden, maar die editie is verschoven naar volgend jaar in verband met het coronavirus.

Voorzitter Claudio Bruggink en verslaggever Teun van der Velden over Special Olympics 2022:

Triatlon en zeilen

Er zijn meer dan dertig verschillende Special Olympics sporten, waaronder atletiek, hockey, judo, paardrijden, tennis of zeilen. In 2022 zal voor het eerst een triatlon georganiseerd worden. "Samen met Triathlon Holten wordt de handschoen opgepakt om dit te kunnen realiseren. Ook is de ambitie uitgesproken om de G-Triathlon in de toekomst blijvend te adopteren tijdens het internationale Triathlonweekend in Holten", reageert Claudio Bruggink, voorzitter Special Olympics 2022 Twente.

Vanuit de organisatie van de Special Olympics Nederland, is de regio Twente gevraagd om ook zeilen als sport toe te voegen. "Omdat de sport enorm in ontwikkeling is kwam dat verzoek bij ons terecht. Samen met de landelijke organisatie bekijken we de mogelijkheden."

Internationaal kwalificatietoernooi

Naast de nationale spelen worden er ook 'World Games' georganiseerd voor G-sporters. In 2023 wordt dat evenement gehouden in Berlijn. Zij willen onder andere hockey introduceren als sport.

"Het laatste moment van kwalificatie zou tijdens onze spelen in 2022 zijn. Ook wij hebben de ambitie om onze Duits-Twentse samenwerking extra kracht bij te zetten om in 2022 een internationaal hockeytoernooi te faciliteren in aanloop naar de World Games 2023. Dit zal aanvullend zijn op het hockeytoernooi dat reeds in Hengelo wordt georganiseerd. Als de lobby van Berlijn slaagt, wordt het internationale hockeytoernooi gehost in het Special Olympics Dorp op de Universiteit Twente.

Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium dat hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.

Speelsteden

De speelsteden voor de editie van 2022 liggen nu vast. Het Olympisch Dorp zal op de Universiteit Twente in Enschede neerstrijken, waar de sporters elkaar leren kennen en het gehele toernooi verblijven. Het FBK-stadion in Hengelo dient als Special Olympics Stadion waar de openingsceremonie plaats zal vinden.

Verder wordt er gesport in Haaksbergen, Losser, Oldenzaal, Borne, Ootmarsum, Tubbergen, Almelo, Ambt Delden, Goor, Rijssen, Holten, Nijverdal, Hoge Hexel en Vriezenveen.

“Ik kijk het meeste uit naar al die lachende gezichten straks”, vervolgt Bruggink. “En het is prachtig als we straks de medailles kunnen uitreiken om te zien dat hun zelfvertrouwen daarmee ook toeneemt."