'Bejaarde man in Enschede urenlang ontvoerd, mishandeld, beroofd en met de dood bedreigd'

Een 70-jarige man zou vorig jaar urenlang zijn ontvoerd, mishandeld, beroofd en met de dood bedreigd in Enschede. Voor de rechtbank in Almelo zijn vandaag celstraffen van twee tot tweeënhalf jaar geëist tegen de drie hoofdverdachten (21 tot 27 jaar oud). Een deel daarvan zou voorwaardelijk opgelegd moeten worden.

Twee medeverdachten (22 en 23) uit Enschede, die hun bankrekeningen ter beschikking stelden, zodat de hoofdverdachten 25.000 euro konden overboeken van de rekening van het slachtoffer, zouden volgens het OM veroordeeld moeten worden tot werkstraffen van 120 en 240 uur.

De ontvoering kwam op 9 augustus 2019 aan het licht toen de bank van het slachtoffer uit Ulft alarm sloeg. De bank zag dat het bedrag midden in de nacht werd overgemaakt, een merkwaardige handeling en tijdstip. De politie werd ingeschakeld en agenten namen een kijkje bij de 70-jarige. Die bleek moeilijk te lopen en gewond te zijn en vertelde wat hem overkomen was.

'Suzan'

Volgens de 70-jarige had hij al een tijd contact via een site met het meisje 'Suzan' uit Enschede. Die stuurde hem ondanks dat ze 15 jaar was, uitdagende foto's. De twee maakten een afspraak in Enschede, laat in de avond van 8 augustus.

Toen hij in Enschede aankwam stond Suzan hem niet op te wachten, maar werd hij meteen belaagd door twee mannen die hem in elkaar sloegen. Uiteindelijk kwam er nog een man bij en werd hij urenlang rondgereden in zijn auto door Enschede. In die tijd moest hij zijn bankpas en pincode afgeven en werd er 25.000 euro van zijn bankrekening gehaald.

Broers

Twee van de drie hoofdverdachten zijn broers. De jongste (21) uit Enschede heeft toegegeven dat hij zich voordeed als 'Suzan' en de afspraak maakte met het slachtoffer. "Ik was nieuwsgierig of hij ook echt zou komen", zei hij tegen de rechters in Almelo.

Zijn oudere broer (27) uit Gronau erkende dat hij daarvan wist en een kijkje nam om zijn jongere broer te beschermen. Volgens hem zou er alleen een gesprek volgen met de man uit Ulft, maar toen er geweld werd gebruikt zou hij zijn weggegaan. De derde hoofdverdachte is ook 21. Hij zegt dat hij alleen maar de laptop regelde waarmee ingebroken werd op de bankrekening van het 70-jarige slachtoffer.

'Dreigen met insuline'

"Er is iets vreselijks gebeurd", zei de 70-jarige in zijn slachtofferverklaring. "Ik ben die nacht in de val gelokt, ontvoerd, vier uur lang rondgereden in mijn auto. Ik werd met de dood bedreigd, er werd gedreigd dat ze me zouden inspuiten met insuline en ze maakten foto's van mijn rijbewijs."

"Ze zeiden dat ze wisten waar ik woonde en dat ze mijn huis in brand zouden steken. Dit zijn dingen die je ziet in Opsporing Verzocht en daar ben ik nu zelf slachtoffer van geworden."

Machteloos

Dat de man in de val werd gelokt is ook het standpunt van de officier van justitie. Zij denkt dat de mannen bewust een online nepaccount maakten om slachtoffers in de val te lokken en af te persen.

Een slimme manier, aldus de officier van justitie, er zullen maar weinig mannen zijn die naar de politie durven te stappen. "Als slachtoffer sta je machteloos en ben je onderhevig aan de grillen van je belagers."

De rechtbank doet op 22 december uitspraak.