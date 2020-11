Wie heeft kater Isimsiz beschoten in Almelo?

Isimsiz en zijn baasje Sumeyye Ozdamar wonen in de Almelose wijk Goossenmaat. Het is niet de eerste keer dat Isimsiz daar is beschoten. Eind 2018 kwam hij ook al thuis met een kogeltje in het hoofd.

Kater Isimsiz werd al eerder beschoten (Foto: Sumeyye Ozdamar)

Daarom is voor Sumeyye nu de maat vol en plaatst ze een oproep op Facebook. Ze vermoedt dat de persoon die haar kat heeft beschoten rond de Goossenmaatsweg en de Iepenstraat woont. Verder dan dat gaat de kat namelijk nooit van huis.

In de reacties is te lezen dat buurtgenoten van Sumeyye haar verhaal herkennen. Zo schrijft Samah Tekirdag: "Ik woon zelf ook in Goossenmaat en ben in drie jaar tijd acht katten verloren. Ze raken elke keer vermist hier in de buurt. Ik ben ook niet de enige, er zijn meer mensen hier die hun katten kwijt raken." Ze krijgt inderdaad bijval van andere bewoners van Goossenmaat.