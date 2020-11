Invaller Mulenga schenkt Go Ahead Eagles zege bij Telstar

Go Ahead Eagles heeft in de Keuken Kampioen Divisie een doordeweekse zege geboekt op bezoek bij Telstar. Invaller Jacob Mulenga schonk de ploeg uit Deventer na rust de overwinning door eigenhandig een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 overwinning.

Lucassen mocht van trainer Kees van Wonderen aan de aftrap verschijnen bij Go Ahead en die basisplaats op de rechtsback-positie ging ten faveure van Droste.

Sobere eerste helft

Na een aftastende beginfase, waarin beide ploegen in aanvallend opzicht weinig lieten zien, was de eerste mogelijkheid voor de bezoekers. Hendriks kreeg de bal voor zijn voeten, maar zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Schendelaar. In het slot van de eerste helft nam Telstar het heeft meer in handen en dat leidde tot het eerste gevaar voor het doel van Gorter. Even later reageerde de Deventer doelman attent bij een kopbal van Plet.

Plet opent score tegen oude club

Tien minuten na rust kwamen de gastheren op voorsprong in het Rabobank IJmond Stadion. Na slecht uitverdedigen van Go Ahead wist oud-speler Plet de score te openen voor Telstar door vanuit de draai de 1-0 achter Gorter te schieten. In het vervolg van de tweede helft kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd, maar grote kansen leverde het aanvankelijk niet op.

Mulenga goud waard

25 minuten voor tijd kwam Mulenga in het veld voor Rabillard en die wissel bleek goud waard voor Go Ahead Eagles. De Zambiaanse stond koud in het veld toen hij, vanuit een hoekschop, bij de tweede paal de gelijkmaker binnenkopte: 1-1. Niet veel later had Eddahchouri de 1-2 op zijn schoen, maar de aanvaller schoot recht in de handen van Schendelaar. Tien minuten voor tijd viel de bevrijdende 1-2 voor de Deventenaren en weer was Mulenga de doelpuntenmaker. Na goed terugleggen van Veldmate wist de sterke spits zijn ploeg, wederom met het hoofd, op voorsprong te zetten.

Punten mee naar Deventer

Daar bleef het ook bij in Velsen-Zuid en daardoor pakt Go Ahead Eagles drie belangrijke punten. De ploeg stijgt naar de tiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en heeft na vanavond 16 punten uit elf wedstrijden.

Telstar - Go Ahead Eagles 1-2

1-0 Plet (56)

1-1 Mulenga (67)

1-2 Mulenga (82)

Arbiter: Pérez

Geel: Adshead, Bronkhorst, Kuipers, Korpershoek

Telstar: Schendelaar; Bronkhorst, Benamar (Najah/16), El Yaakoubi, Vandermeulen; Pattynama, Cagro, Van Doorm; Adshead (Korpershoek/77), Plet, Van Velzen (Fernandes/68).

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Corboz, Brouwers; Eddahchouri (Crowther/81) , Hendriks, Rabillard (Mulenga/67).

