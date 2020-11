Automobilist mist een bocht in Borne en raakt van de weg

Auto van de weg in Borne (Foto: NewsUnited/Rick Olde Nordkamp)

Een bijzonder ongeluk vanavond in Borne. Daar raakte op de Prins Bernhardlaan een auto van de weg en eindigde in de bosjes, bijna tegen een boom.

Niet links met de bocht mee, maar rechtdoor. Dat was de route die een automobilist vanavond volgde toen hij met zijn auto de Prins Bernhardstraat in Borne in reed.

De auto schoot van de weg en kwam in de bosjes tot stilstand. Hoe het kon dat de bestuurder de macht over het stuur verloor, is niet bekend.

In de auto zaten vier personen. Niemand raakte ernstig gewond. Twee inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken.

Via de Prins Bernhardlaan Borne binnen rijden, gaat even niet. De auto moet worden geborgen. Daarom is de weg afgesloten.