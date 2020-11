Sharon Dijksma uit Enschede nieuwe burgemeester van Utrecht

Sharon Dijksma, nu nog wethouder in Amersterdam, wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Dat is zojuist bekend gemaakt door de gemeenteraad van de Domstad. Dijksma, die decennialang in Enschede woonde, volgt Jan van Zanen op, die afgelopen zomer vertrok naar Den Haag.

In totaal hadden 27 kandidaten gesolliciteerd op de vacature van burgemeester van Utrecht: elf vrouwen en zestien mannen. Twintig van de kandidaten hebben dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur.

Pendelen van Enschede naar Den Haag

Dijksma was in de periode 2007 tot en met 2017 in drie kabinetten staatssecretaris. Daarvoor was ze sinds 1994 lid van de Tweede Kamer. Ze pendelde al die jaren van haar woonplaats Enschede naar Den Haag.

Peter den Oudsten, voormalig burgemeester van Enschede, is nu nog waarnemer in Utrecht. Hij blijft dat totdat de nieuwe is aangetreden.

Gonsde van de namen

Het gonsde de afgelopen tijd van de namen voor de burgemeestersvacature in Utrecht. Naast Dijksma werden ook Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, en Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, genoemd.

Van Veldhuizen ontkende eerder al een gooi te doen naar het burgemeesterschap. "Dat wordt me natuurlijk regelmatig gevraagd. Ik vind het altijd leuk als ik word genoemd in Amsterdam of in Utrecht, dat vind ik ook eervol."

Het gemeentebestuur van Utrecht was al aardig Enschedees getint. Vorig jaar rond deze tijd werd bekend dat de Enschedese wethouder Eelco Eerenberg naar Utrecht verhuisde. Een andere wethouder in de stad is Linda Voortman die opgroeide in Enschede en uiteindelijk via de raad in Groningen en de Tweede Kamer in Utrecht terechtkwam.