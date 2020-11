Andere afvalinzameling: Overijsselse partijen willen onderzoek naar nascheidingsinstallatie

Er moet een onderzoek komen naar een nascheidingsinstallatie in Oost-Nederland. Met zo'n machine hoeven consumenten afval niet meer te sorteren; de afvalverwerker doet dat voor hen. Zeven partijen in Overijssel dienen vandaag een motie daarover in.

Inwoners van Overijssel scheiden zelf plastic en ander afval, dat heet bronscheiding. In andere delen van het land zijn ze al overgestapt op nascheiden, waarbij inwoners zowel restafval als plastic in één zak kunnen gooien.

Johan Almekinders, Statenlid voor Forum voor Democratie, pleit al langer voor een nascheidingsinstallatie. "Wij zijn echt nog een blinde vlek in Nederland. Het kan allemaal zoveel makkelijker", zegt hij.

'State of the art'

In de motie, die hij vandaag indient, roept Almekinders de provincie op om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een state of the art nascheidingsinstallatie in Oost-Nederland. "Overgaan op nascheiding kan niet gemeentelijk worden opgelost, dat moet in regionaal verband gebeuren", zegt Almekinders.

Het onderzoek kan volgens het Statenlid in breder verband worden opgepakt, waarbij ook Saxion Hogeschool, Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim een bijdrage leveren.

Oplopende kosten

Brongescheiden afval raakt steeds meer vervuild door afvalstoffen, zoals restafval. Gemeenten in met name Twente kampen daardoor dit jaar met hoge, extra kosten voor hun afvalverwerking. Volgens Almekinders kan het allemaal veel duurzamer en makkelijker. "Inwoners zijn echt wel van goede wil, maar afvalverwerking moet niet te ingewikkeld worden."

De motie die Almekinders vandaag indient, wordt gesteund door D66, PVV, SP en MooiOverijssel.

'Bronscheiden is achterhaald'

Het gescheiden inzamelen van plastic afval (PMD) in Overijssel is achterhaald en niet meer van deze tijd. De provincie is ingehaald door de machine, zo stelde Raymond Gradus, hoogleraar beleid en economie VU Amsterdam, eerder al.