Vuurwerkhandelaar uit Holten koopt vast honderden kilo's categorie 1 vuurwerk in

Schöppers heeft nog altijd hoop dat het vuurwerkverbod niet doorgaat. "Als het vuurwerkverbod doorgaat dan hoop ik dat dit lichte vuurwerk nog wel mag". Hij zegt nadrukkelijk als. "Want er is een hevig debat gaande in de politiek. Die begint ook in te zien dat er nogal wat haken en ogen zitten aan een algeheel vuurwerkverbod. Het is nog geen gelopen race", zegt Schöppers.

Geen knal

Volgens de Holtense vuurwerkhandelaar mag categorie 1 vuurwerk niet verboden worden. Daar ligt Europese wetgeving onder. Categorie 1 vuurwerk mag het hele jaar door verkocht en afgestoken worden, mag maximaal 7,5 gram kruit bevatten en geen knal geven.

Als het vuurwerkverbod doorgaat en categorie 1 vuurwerk mag nog wel dan zal het straatbeeld er anders uitzien tijdens de jaarwisseling. We zullen het dan met sterretjes, grondbloemen, kleine fonteintjes, knetterlinten, partypoppers, knalerwten en vuursticks moeten doen. "We hebben 26 soorten dit jaar", zegt Schöppers.

Run op categorie 1 vuurwerk

Met het nieuws van afgelopen maandag vernam Schöppers dat er een run op categorie 1 vuurwerk was ontstaan. "Ik kreeg vragen omdat het nergens meer te koop was bij de bekende supermarkten".

Het is te merken in zijn winkel. De omzet van sterretjes bedroeg in één middag een paar honderd euro. "Daar moet je heel veel sterretjes voor verkopen", zegt Schöppers.

Ook merkt hij dat er veel vraag is naar illegaal vuurwerk. "Dat is erg slecht voor de branche en moeten we zeker niet stimuleren. Maar dat mensen hier hun toevlucht naar nemen is realiteit", zegt Schöppers.