Zwolse YouTuber Bas van Velzen nog niet onder indruk van nieuwe regels voor influencers

Vloggers mogen binnenkort geen producten meer aanprijzen in hun video's. Er komen nieuwe regels over het betaald reclame maken in vlogs. Zwollenaar Bas van Velzen (226 duizend YouTube-abonnees) is niet direct in paniek. Dit influencen is namelijk niet waar hij zijn geld mee verdient: "Ik ben geen klassieke vlogger, die zijn hele leven filmt en daarmee volgers trekt."

Bas van Velzen vergaarde vooral wereldwijde bekendheid door, met steeds bekendere voetballers, vrije trappen uit alle mogelijke hoeken in de kruising te jassen. Daar past het niet direct bij om losse producten aan te prijzen: "Ik probeer met die video's een naam op te bouwen voor mezelf, zodat ik ook op andere vlakken actief kan zijn. Muziek, presenteren, dat werk. Die naam vind ik belangrijker dan een paar centen van een chipsfabrikant - die afweging maak ik altijd."

Brood op de plank

Voor de 'klassieke' vloggers is dat anders, erkent Van Velzen. Daar moet brood op de plank komen. Dat geld komt binnen via advertenties rondom de video's, maar óók via dergelijke reclamedeals. Daar zijn bedrijven in gespecialiseerd, vertelt Van Velzen: "Je kunt je als YouTuber aansluiten bij een netwerk die dat voor je regelt. Bedrijven melden zich daar met hun producten, de mensen van het netwerk zoeken daar een goede vlogger of influencer op basis van je doelgroep, je bereik en je content."

Die pijler lijkt dus weg te vallen onder de inkomsten van influencers. De gevolgen daarvan kan Van Velzen ook nog niet goed overzien: "Ik durf niet te zeggen hoe dit gaat uitpakken. Dit soort deals zijn nooit de énige inkomstenbron, maar de verhouding zal voor iedereen anders zijn. Voor mij gaat het meevallen, schat ik. Ik maak me niet druk dat ik onder een brug moet wonen."

Naam verbinden

Neemt niet weg dat hij wel degelijk zijn naam verbindt aan merken. Zo is er onder meer een Vodafone Challenge, waarin hij bekende voetballers uitdaagt. "Maar dan maak ik content namens een bedrijf. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met autofabrikant Kia. Die zijn sponsor van de Europa League en komen dan bij uit vanwege mijn voetbalachtergrond. Die video's deel ik dan ook wel op mijn kanalen, maar het is niet zo dat ik in die filmpjes vier keer zeg wat voor geweldige auto Kia is."

De Vodafone Challenge met Bas van Velzen

Tot slot wil Van Velzen nog wel een kanttekening plaatsen bij de ontwikkelingen: "We hebben wel vaker dit soort aanscherpingen van de regels voorbij zien komen. Dat liep dan uiteindelijk wel los. Laten we niet te snel conclusies trekken."