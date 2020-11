Ziekenhuis Isala laat drone vliegen voor medisch spoedtransport tussen Zwolle en Meppel

Tussen de Isala-locaties in Meppel en Zwolle starten testvluchten voor medisch spoedtransport per drone. Dronetransport kan sneller, veiliger en schoner dan via de weg.

Het moet bijdragen aan het ondersteunen van de juiste zorg op de juiste plek. Het is voor het eerst in Nederland dat een medische drone over een lange afstand vliegt boven dunbevolkt gebied.

Onderzoek

De komende drie jaar wordt onderzocht hoe er veilig en betrouwbaar gevlogen kan worden met drones tussen ziekenhuizen.

Het onderzoek is een initiatief van Medical Drone Service, waarbij ANWB en PostNL betrokken zijn, net als medische partners Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe en technologiepartners Avy en KPN.

Traject van 15 kilometer

Tot medio 2021 worden er delen van het beoogde traject Meppel-Zwolle getest. Er wordt alleen tijdens werkdagen gevlogen in de buurt van Isala-locatie Meppel naar Zwolle, waarbij de drone zal landen in een weiland ten noorden van Zwolle.

Er wordt gevlogen over dunbevolkt, agrarisch gebied over een afstand van 15 kilometer. Het laatste deel van het traject naar het ziekenhuis in Zwolle ligt in bebouwd gebied en wordt in een later stadium uitgevoerd.

De drone heeft een spanwijdte van 2,4 meter en wordt op afstand bestuurd door een piloot op de grond. Het apparaat stijgt verticaal op en zet de vlucht horizontaal voort.

De drone vliegt op een hoogte van ongeveer 100 meter met een snelheid van 75 kilometer per uur. Een vlucht tussen Meppel en Zwolle duurt 15 tot 20 minuten. De drone is elektrisch aangedreven en geluidsarm.

Nog geen medische goederen

Tijdens deze vluchten worden er nog geen medische goederen vervoerd. Deze vluchten dienen vooral om belangrijke informatie te verzamelen. Dit maakt in de toekomst de realisatie van een veilig netwerk van drones mogelijk.

Na de testvluchten volgt een evaluatie en wordt verder bekeken hoe de ziekenhuizen en andere zorginstellingen hier op kunnen aansluiten.