Elektrische deelscooters in Glanerbrug vernield: in het water geduwd en tot ontploffing gebracht

Afgelopen dagen zijn elektrische deelscooters doelwit van vernielingen in de wijk Oikos in Glanerbrug. Een van de voertuigen werd tot ontploffing gebracht en een ander exemplaar in het water geduwd.

Afgelopen weekend werd er in de wijk een scooter in het water geduwd. De scooter is later door medewerkers van verhuurbedrijf Go Sharing uit het water gevist. Maandag werden er volgens buurtbewoners opnieuw scooters vernield.

Op een filmpje dat rondgaat in de buurt is te zien dat dinsdagavond rond half tien een elektrische scooter op de busbaan tot ontploffing is gebracht. Het gevolg was een enorme knal en een vuurbal.

De brandweer kwam vervolgens in actie om de scooter te blussen. Het is nog niet bekend wie er achter de vernielingen zit.