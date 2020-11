Afl. 4 | De Impact van de Tweede Golf: last van de schouders en kloven

Nieuw gezicht

Jolanda Drees uit Almelo is wijkverpleegkundige in Enter. Dat er momenteel een grote druk op de zorg rust, is bekend. En dat ondervindt Jolanda aan den lijve: links en rechts extra diensten overnemen van uitgevallen collega's of cliënten die ineens veel meer hulp nodig hebben.

Koorts...

Verder gaan in huize Slot alle alarmbellen af. De zoon van juf Nicolle is verkouden en heeft koorts... Of is het corona? Toch maar even naar de teststraat en tot de uitslag mag Nicolle niet naar school.

Kloven

Directeur van de Veiligheidsregio Arjan Mengerink heeft het zo nu en dan ook even nodig om los te komen van zijn werk. En wat is er nou handiger dan het praktische met het aangename te combineren? Arjan pakt de bijl erbij.

Ook ziekenhuisarts Jessica kan de coronaperikelen buiten werktijd beter een plekje geven. Kijk de aflevering om te zien hoe ze dat doet.

Vorige afleveringen

Heb je de eerste drie afleveringen gemist? Geen probleem, kijk ze hier terug!