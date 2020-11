Hoe vier je Sint Maarten in coronatijd? Thea Vosjan uit Ommen heeft een oplossing

"Het is elk jaar weer een hoogtepunt voor de kinderen in de buurt dus hebben we een alternatief plan bedacht", zegt Thea Vosjan die samen met haar buurvrouw Ellen van Marle de alternatieve viering voor vanavond heeft geregeld

Voorverpakt snoep

"We hebben drie locaties in de wijk uitgekozen, waar de kinderen met de zelfgemaakte lampionnen naar toe lopen en gaan zingen. Buurtbewoners kunnen vanuit hun tuin op afstand luisteren en hopelijk wat voorverpakt snoep in een bak neerleggen. Na het zingen komen de kinderen dan zelf langs om iets uit de bak te pakken, op die manier blijven ze op een veilige afstand van de bewoners en kunnen we met z'n allen toch genieten van het Sint Maarten feest."

De beloning voor zang tijdens de alternatieve Sint Maarten viering in Ommen (Foto: Marielle Beumer)

Buurt tijdig geïnformeerd

"we hebben de mensen uit de buurt via een pamflet gevraagd of ze mee willen doen en houden het klein. Ik denk dat er vanavond zo'n tien hooguit twintig buurkinderen meelopen."

Haar eigen dochter Ilse kan niet wachten. Samen met de buurkinderen Nadine, Sterre en Joep doet ze haar best om een mooie lampion voor de Sint Maarten optocht te maken, het wordt een mooie vos lampion.

Voorbereiding op de alternatieve viering van Sint Maarten in Ommen (Foto: Marielle Beumer)

"Ik vind het leuk dat het feest op deze manier toch doorgaat en dat we op drie plekken kunnen zingen, maar ik denk wel dat het misschien iets minder gezellig wordt dan andere jaren. We lopen anders door veel meer straten, dus ik denk dat we daarom ook wat minder lang mogen opblijven vanavond."

Joep wil vooral snoep

Haar buurmeisje Nadine vindt dat niet zo'n groot probleem. Zij maakt zich vooral zorgen dat er daardoor dit jaar ook minder snoep opgehaald kan worden en dat is natuurlijk wel heel erg jammer.

Joep is niet zo heel erg druk met het maken van de Sint Maarten lampion (Foto: Marielle Beumer)

Die sombere gedachte leeft ook bij de zesjarige Joep, die het maken van de lampion en de zang eigenlijk maar bijzaak vindt. Een Sint Maarten lied ? Nee, die kent hij niet. Het zingen laat hij liever over aan z'n oudere zusje Sterre, die op verzoek van RTV Oost alvast uit volle borst "Sint Maarten, Sint Maarten de koeien hebben staarten".... ten gehore brengt.