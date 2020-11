Vuurwerkoverlast in Twenterand neemt toe: "Geen verband met drugshandel"

De cijfers kloppen met het gevoel dat de PVV Twenterand al langer had: de overlast door vuurwerk in de gemeente neemt toe. Dat blijkt uit de antwoorden van de gemeente op vragen van de partij. De maand oktober van dit jaar spant de kroon met 18 door de politie geregistreerde meldingen.

De PVV vroeg om het aantal meldingen van vuurwerkoverlast vanaf maart 2018. Dan blijkt dat er bij de politie over 2018 in totaal 17 melding geregistreerd staan. Dat aantal is over 2019 bijna verdubbeld: 33. Voor dit jaar staat het aantal geregistreerde meldingen van vuurwerkoverlast al op 31. Alleen al in de maand oktober was het 18 keer raak. Een reden voor de piek in deze maand wordt niet gegeven.

Heterdaad is nodig

Het blijkt een moeilijk probleem om aan te pakken erkent de gemeente. Wil de politie iemand kunnen aanhouden, dan moeten ze de dader op heterdaad betrappen. Dat blijkt om meerdere redenen lastig. Onder meer vanwege de grootte van de gemeente (iets meer dan 108 vierkante kilometer) lukt het agenten of BOA's "niet altijd om ter plaatse te zijn op het moment dat er vuurwerk wordt afgestoken".

Om de kans op een heterdaadje te vergroten surveilleren agenten en BOA's vaker op plekken waar de meeste meldingen vandaan komen. De afgelopen weken brachten agenten en BOA's wat langer tijd door op die plekken. "Met beperkt succes."

Vuurwerk en drugs

De theorie van de PVV dat drugsdealers vuurwerk afsteken om klanten te laten weten dat er een nieuwe voorraad is aangekomen, lijkt niet op te gaan. "Er is tot nu toe geen verband tussen het afsteken van vuurwerk en drugshandel aangetoond." Deze manier van communiceren lijkt de gemeente Twenterand niet aannemelijk in de huidige digitale tijd.

Sociale media

De overlast door harde knallen lijdt tot grote ergernis onder burgers, weet de PVV. Een aantal heeft gezegd dat ze de daders wil filmen en de beelden via social media wil delen. Een onverstandige zet, vindt de gemeente. "Filmbeelden die door inwoners gemaakt zijn kunnen bruikbaar zijn voor de politie, maar ze plaatsen op sociale media is wettelijk niet toegestaan."

Vuurwerkoverlast lijkt moeilijk uit te bannen. "Zolang er sprake is van vraag en aanbod zal er ook overlast zijn." Agenten en BOA's blijven actief. Met betere communicatie hoopt Twenterand de angel uit het probleem te halen. De gemeente roept ouders/verzorgers op om het er met hun kinderen over te hebben. Alle inwoners worden opgeroepen om vuurwerkoverlast en (vermoedens van) verkoop van illegaal vuurwerk te blijven melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem.