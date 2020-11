MORE Bob Ross – Happy Painting

Wie kent hem niet? De schilder die met zijn zachte en betoverende stem binnen 30 minuten een prachtig landschap schilderde. Museum MORE in Gorssel zou in het najaar van 2020 als eerste museum ter wereld een solotentoonstelling wijden aan de nog steeds immens populaire schildercoach en culticoon Bob Ross. Maar door de coronamaatregelen blijft het museum nog even gesloten. RTV Oost nam alvast een kijkje. Bob Ross – Happy Painting zie je zaterdag om 17.10 uur op TV Oost. Ook is de uitzending vanaf zaterdag te zien op het RTV Oost Youtubekanaal.

Bob Ross, voor veel mensen een cultheld. Een televisiekunstenaar in de jaren tachtig en negentig, maar nog steeds immens populair op YouTube, waar de afleveringen van zijn tv-programma 'The Joy of Painting' miljoenen keren worden bekeken. Duizenden schilderijen kwamen van zijn hand, en veertig daarvan zijn op dit moment in het oosten van het land.

In een grote expositiehal staan veertig échte werken van Bob Ross. Zonder lijst en eenvoudig op een schildersezel, want zo kennen we zijn schilderijen. Zijn eerste 'tv-schilderij', maar ook de allerlaatste van Ross' hand is er te vinden.

Bob Ross – Happy Painting zie je zaterdag 14 november om 17.10 uur op TV Oost.