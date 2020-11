Raarste race van ons land, de Klompenrace in Rouveen, gaat niet door

Doorgaans zijn er 250 tot 300 deelnemers die zich volgens een actueel thema verkleden en in het holst van de nacht op klompen door het dorp hollen. Er is een carbidbus voor het startschot, een parcours van twee kilometer door het dorp, hindernissen en honderden toeschouwers.

De Klompenrace wordt ook wel het Carnaval van Rouveen genoemd. Voordat je het weet, is de race alweer voorbij. Daarna komt er een prijsuitreiking die langer duurt dan de race zelf en vervolgens de nazit die de hele nacht doorgaat met genoeg bier en gezelligheid.

Korte vergadering

Het zou de negentiende keer zijn dat honderden zot uitgedoste Rouveners in het nachtelijk uur op houten schoenen door het dorp klossen, maar het gaat vrijwel zeker niet door.

Het organiserende Comité Zo Nu en Dan, dat elk jaar voor de vreemdste en kortste atletiekwedstrijd van ons land tekent, vergaderde digitaal. Al vrij snel was de meeting voorbij. Het kan niet doorgaan. Of het virus moet de komende weken verdwijnen, maar dat lijkt een utopie.

'Deurumme'

Velen hebben het zich weleens verwonderd afgevraagd: waarom verkleed op klompen rennen? En waarom midden in de nacht? Gewoon, omdat het kan. Vorig jaar was dan ook het thema 'Deurumme!' Het is een antwoord op elke vraag die geen antwoord heeft. Dit jaar is er geen thema. Dit jaar blijft het stil.

"We komen over twee weken nog eens digitaal samen, maar het is nu wel duidelijk dat het niks wordt. De Klompenrace is maar één kant van het evenement. De gemoedelijkheid daarna hoort er ook bij. Het dorp ontmoet elkaar in het holst van de nacht. Het een kan niet zonder het ander. Met de huidige strenge regels kunnen we het niet organiseren", aldus Klaas Huisman van het organiserende comité.