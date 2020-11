Afgebrand wegrestaurant De Lichtmis maakt herstart met pop-up paviljoen

Zelfs de vuile vaat staat nog exact zoals die bewuste 12 augustus op het aanrecht. Elektriciteitskabels bungelen losjes uit het verwoeste systeemplafond en het zonlicht schijnt via een gapend gat in het dak naar binnen. Het is niet verwonderlijk dat Peter Huisman er niet graag komt. "Ik heb hier niets meer te zoeken. Het is te treurig om te zien."

Zwart omrand

Huisman is de vijfde generatie die De Lichtmis bestiert. Zijn levenswerk zag hij op die snikhete zomerdag in augustus in rook opgaan. Hoewel hij niet veel met data heeft, zal 12 augustus voor altijd zwart omrand in zijn geheugen gegrift blijven.

Het was niet meer te redden. Er was geen houden meer aan. Peter Huisman

"Ik zat in de auto met mijn gezin toen ik het belletje kreeg", herinnert hij zich. "Ik had nog de hoop dat het mee zou vallen, maar we kregen al veel foto's gestuurd via de app. Toen we bij het restaurant aankwamen wisten we dat het niet meer te redden viel. Er was geen houden meer aan."

Nieuwe projecten

Maar het zit niet in het karakter van Huisman om op te geven. Aan stoppen heeft hij dan ook nooit gedacht. Als de verzekering rond is, hoopt hij het restaurant weer op te bouwen. "Dan kunnen we deze periode ook afsluiten en krijgen we weer energie van nieuwe projecten."

De verwoeste keuken van De Lichtmis (Foto: RTV Oost)

Met een van die projecten is hij al druk aan de slag. Deze week zijn er zeecontainers geplaatst op het terrein. Daarin zit onder meer keuken en sanitair waar vrachtwagenchauffeurs zich kunnen opfrissen. Verder zijn er nog plannen voor een tijdelijk paviljoen, als de vergunningaanvraag meezit. "Maar daar hebben we goede hoop op", vertelt Huisman.

Berichten

In de maanden dat het restaurant dicht was, kreeg Huisman naar eigen zeggen talloze berichten van truckers die het restaurant misten. "We willen die groep daarom snel weer kunnen bedienen", benadrukt Huisman. "We hopen volgende week al met een take-away te kunnen starten."