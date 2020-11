Auto bij woning beschoten in Steenwijk, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar de inzittenden van een Mercedes, een Renault Clio Estate en een groene Ford Focus. De auto's reden door de Aastraat in Steenwijk. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar het had heel anders kunnen aflopen. Er waren op dat moment namelijk volwassenen en kinderen op straat.

Na de beschieting reden drie auto’s met hoge snelheid de Aastraat uit richting Parkstraat. Vervolgens reden ze de Verlaatseweg op richting Blokzijl.

De drie auto’s hadden mogelijk buitenlandse kentekenplaten. Heb je de auto’s zien rijden op 24 oktober rond 22.30 uur in Steenwijk? Heb je meer informatie over de beschieting of heb je camera- of dashcambeelden van de auto’s of het incident?

Tips

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Steenwijkerland een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link