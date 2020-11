Indringer woonboerderij in Lettele raakt gewond bij mislukte overval

De bewoners van het huis schrokken in de nacht van 2 november wakker van glasgerinkel in de keuken en toen de 'heer des huizes' opstond en naar de keuken liep, stond hij daar ineens oog in oog met een gewapende overvaller. De overvaller eiste geld en bankpasjes, maar kreeg in plaats daarvan enkele rake klappen! Zonder buit droop de overvaller af. Vermoedelijk heeft de overvaller een of meer snijwonden opgelopen bij het inslaan van de ruit van de keukendeur. In het huis zijn bloedsporen gevonden.

Overvaller vermoedelijk herkenbaar aan snijwond(en) (Foto: Onder de Loep)

Adrenaline

De adrenaline gierde door het lijf van de bewoner, die koste wat kost wilde voorkomen dat de gewapende man ook naar zijn hevig geschrokken vrouw in de slaapkamer zou gaan. Het kostte de bewoner ook wat, want in het gevecht kreeg hij zelf ook rake klappen waardoor hij gewond raakte aan zijn oog. De bewoner wil anoniem blijven, maar hij doet wel zijn verhaal:

Signalement dader

Van de dader is het volgende bekend:

- lengte van ongeveer 1.75 a 1.80 meter

- normaal postuur

- een mannen postuur

- de stem klonk als van een jongeman tussen de 20 en 35 jaar oud

- de man sprak Nederlands zonder accent

- zijn gezicht bedekt en daardoor onherkenbaar

- de kleding van de man was donker van kleur.

- hij droeg een strakke, in blokjes doorgestikte nylon jas en een donkere broek

Weet je meer over de overval of ken je iemand die na 2 november gewond was of aan het signalement voldoet?

Tips

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link